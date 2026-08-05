VIDEO | ¡Show de Cabezas! Atajó de todo y hasta le tapó un penal a Millonarios

Ederson Cabezas se convirtió en el gran protagonista del Deportivo Pasto frente a Millonarios. El arquero visitante tuvo una actuación sobresaliente durante el primer tiempo, con intervenciones decisivas que evitaron una diferencia mayor en el marcador y que incluso incluyeron la atajada de un penalti ejecutado por Leonardo Castro.
Desde los primeros minutos, Millonarios impuso condiciones y llevó peligro constantemente sobre el arco nariñense.
Cabezas tuvo que intervenir rápidamente y al minuto 6 respondió ante un remate de Francisco Chaverra desde el interior del área, enviando el balón al tiro de esquina.
Tres minutos después volvió a aparecer. Esta vez detuvo un cabezazo de Mateo García desde el centro del área, una acción que confirmó el protagonismo que tendría durante el compromiso.
¡Imparable! Cabezas protagonizó un show y detuvo el penal de Leonardo Castro
El asedio azul no disminuyó. Al minuto 15, Sergio Mosquera ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo que nuevamente encontró la respuesta del guardameta del Pasto. Dos minutos más tarde, Cabezas volvió a intervenir ante un remate de Sebastián Valencia desde el sector izquierdo del área.
La presión de Millonarios finalmente tuvo recompensa al minuto 25. Francisco Chaverra cobró un tiro de esquina y Andrés Llinás apareció en el centro del área para conectar un cabezazo que terminó junto al palo izquierdo. Esta vez, Cabezas no pudo evitar la caída de su arco.
Sin embargo, el arquero siguió siendo protagonista. Al minuto 24 había detenido otro remate de Rodrigo Contreras y, posteriormente, vio cómo un disparo de Chaverra también era controlado por su intervención.
Ederson Cabezas, figura del Pasto: atajó de todo y hasta detuvo un penal ante Millonarios
La acción más importante llegó al minuto 34. Rodrigo Contreras fue derribado dentro del área y Millonarios tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja desde el punto penal. Leonardo Castro tomó la responsabilidad, pero Cabezas adivinó la dirección y detuvo el remate que iba hacia la escuadra izquierda.
La atajada mantuvo al Pasto con vida. El guardameta, además, recibió tarjeta amarilla por la acción que provocó el penalti y poco después tuvo que ser atendido por una lesión.
Con el marcador 1-0, Cabezas terminó siendo determinante para que el conjunto visitante no quedara más comprometido. Millonarios generó numerosas oportunidades, pero el arquero del Pasto respondió una y otra vez, protagonizando una verdadera exhibición bajo los tres palos.