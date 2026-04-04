El Deportivo Cali se quedó con un triunfo clave al imponerse 2-1 sobre Junior de Barranquilla, en un duelo donde la gran figura fue ‘Tití’ Rodríguez, autor de un doblete que marcó la diferencia.

[VIDEO] Titi pide perdón: gol del Deportivo Cali contra el Junior

El compromiso inició con intensidad y con un Junior que avisó temprano. A los 7 minutos, Mauro Silveira salvó a los barranquilleros en un mano a mano frente a Germán Dinenno. Sin embargo, el Cali tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal al 21’, pero Avilés Hurtado falló su cobro y mantuvo el 0-0.

La revancha llegó al minuto 31. Tras un centro desde la izquierda de Correa, Jermein se resbaló y dejó el balón servido para Rodríguez, quien no desaprovechó y puso el 1-0 con un remate al centro del arco.

En el segundo tiempo, el Cali sostuvo su propuesta y encontró el segundo golpe al minuto 71. Rodríguez volvió a aparecer, esta vez con un potente remate desde fuera del área que se coló en un ángulo imposible para Silveira, firmando su doblete y ampliando la ventaja.

Junior intentó reaccionar en el tramo final, pero le costó generar claridad. Solo al minuto 87 logró descontar con un penal convertido por Luis Fernando Muriel, que no alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, el Cali llegó a 22 puntos y se ubica séptimo, metiéndose en la pelea por la clasificación. Junior, por su parte, se mantiene quinto con 25 unidades, dejando escapar una oportunidad de consolidarse en la parte alta de la tabla.