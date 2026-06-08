Win Sports denunció agresión a su equipo de transmisión durante la final de la Liga BetPlay

La final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se vio empañada por un lamentable episodio de violencia ocurrido en el estadio Atanasio Girardot, donde la cabina de transmisión de Win Sports fue atacada durante el desarrollo del encuentro.

Según denunció Andrea Guerrero, presidenta del canal oficial del fútbol profesional colombiano, Win Sports, el incidente se presentó tras el gol anulado a Nacional, cuando personas ubicadas en las tribunas rompieron uno de los vidrios de la cabina de transmisión. Como consecuencia de la agresión, el reconocido comentarista Juan José Peláez resultó herido y tuvo que abandonar temporalmente su labor al aire para recibir atención médica.

“No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico”, expresó la dirigente a través de sus redes sociales.

La presidenta también manifestó su respaldo al experimentado analista deportivo, quien tiene previsto viajar en las próximas horas para cubrir el Mundial. “Toda mi solidaridad con JJ. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol”, agregó.

Desde distintos sectores del periodismo deportivo surgieron mensajes de apoyo hacia Peláez y de rechazo a cualquier acto de violencia dentro de los escenarios deportivos. Deportes RCN también expresa su solidaridad con el comunicador y condena los hechos ocurridos: "No más violencia en los estadios".