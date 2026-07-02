El futuro administrativo de Millonarios FC parece estar definido, así lo revelaron las recientes declaraciones del periodista Carlos Antonio Vélez en su programa "Palabras Mayores" de Win Sports y Deportes RCN.

De acuerdo con el comunicador, tras los rumores de prensa impulsados por los actuales voceros del club, se confirmó el interés real de un poderoso conglomerado extranjero. que va por el equipo embajador: “Es un grupo de inversión estadounidense. Evidentemente, tiene fondos cataríes”, desveló Vélez.

Revelan cuándo asumiría el control el nuevo grupo inversor de Millonarios

Aunque los primeros acercamientos ocurrieron hace más de dos meses, las altas pretensiones económicas congelaron las charlas iniciales luego de que los propietarios pidieran más de 100 millones de dólares por la institución, una cifra que al grupo inversor “le pareció que era demasiada plata y dijo no”.

Sin embargo, la crisis de resultados obligó a reactivar los contactos: “A raíz del fracaso deportivo del equipo, ya Serpa tomó el mando y se comunicó con el grupo. Fue Serpa quien llamó al grupo y le dijo que quería retomar la operación”, explicó el periodista.

Tras ceder en las pretensiones financieras, el trato se habría encarrilado por un valor que oscila entre los 70 y 80 millones de dólares. No obstante, la transferencia de mando no será inmediata, ya que los compradores ejecutan actualmente una rigurosa auditoría interna.

¿Quiénes son los nuevos dueños de Millonarios? Plazos y detalles de la venta del club embajador

“Inició una pesquisa normal en este tipo de negocios, pesquisa a la que le faltan 30 días. O sea que el negocio no se cerrará definitivamente hasta dentro de 30 días. Mejor dicho, está todo pactado”, enfatizó el comunicador.

Esta revisión exhaustiva busca blindar a los inversionistas de cualquier pasivo oculto o irregularidad legal, obligando a los actuales regentes a dejar la casa en orden: “Los nuevos dueños (...) están explorando qué hay ahí (...). A ese grupo le tienen que entregar limpio el producto. Entonces ellos están en esa investigación que en 30 días se cerrará. Una vez se cierre, ellos asumirán el control del equipo”, concluyó Vélez, anticipando un cambio en el rumbo del cuadro embajador para el próximo mes.