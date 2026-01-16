Se le cae fichaje a Nacional: El jugador llegaría a Rusia en vez de al verdolaga

Atlético Nacional volvió a quedarse a un paso de cerrar un refuerzo y otra vez, el mercado le pasó factura. Cuando todo indicaba que el club verdolaga tenía encaminada la llegada de un delantero con proyección, una propuesta desde Europa cambió el rumbo de la negociación y dejó al equipo paisa mirando desde afuera.





Nacional lo tenía en el radar, pero no fue suficiente

Yoshan Valois era uno de los nombres que Atlético Nacional venía siguiendo para reforzar su frente de ataque. La idea del club antioqueño era clara, un préstamo con opción de compra que le permitiera evaluar al jugador sin hacer una gran inversión inmediata, en un mercado condicionado por los cupos y el presupuesto.

Sin embargo, esa fórmula no terminó de convencer a Deportivo Pasto. El club nariñense buscaba una operación que le garantizara ingresos concretos y seguridad a largo plazo, algo que la propuesta de Nacional no lograba ofrecer en comparación con otras alternativas que aparecieron sobre la mesa.









Europa apareció y cerró la puerta

Ahí fue cuando entró en escena el Akhmat Grozny de Rusia. El club europeo llegó con una oferta más sólida, compra del 80 % de los derechos deportivos del jugador y un contrato hasta junio de 2029, condiciones que terminaron inclinando la balanza a favor del equipo ruso.

Según informó el periodista Felipe Sierra, la propuesta del Akhmat superó claramente la de Atlético Nacional, tanto en lo económico como en el proyecto deportivo para el futbolista. Para Pasto, el negocio representó una transferencia directa y significativa, para Valois, la posibilidad de dar el salto al fútbol europeo sin escalas.





Atlético Nacional vuelve a quedar señalado por dejar escapar un delantero que estaba en carpeta. Mientras el club priorizó una operación conservadora, Deportivo Pasto optó por cerrar un acuerdo más ambicioso y el jugador terminó tomando rumbo a Europa. Un nuevo golpe del mercado que reabre el debate sobre la agresividad de Nacional a la hora de competir por refuerzos clave.