¿Listo para volver? La decisión que tomará Vasco con Andrés Gómez tras el Mundial

Después de su participación con la selección Colombia en el Mundial 2026, Carlos Andrés Gómez volvió a integrarse a los entrenamientos del Vasco da Gama y ya trabaja bajo las órdenes del nuevo entrenador, Pedro Emanuel, quien definirá en los próximos días si el extremo estará disponible para el compromiso frente a Vitória por la reanudación del Campeonato Brasileño.

El atacante colombiano se presentó este martes en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa, donde cumplió su primera práctica junto al resto del plantel tras finalizar su participación con la Tricolor.

Andrés Gómez regresó al Vasco tras el Mundial y será evaluado para el regreso del Brasileirao

Aunque el regreso de Gómez representa una buena noticia para Vasco, el cuerpo técnico actuará con cautela antes de confirmar su presencia en la convocatoria para el encuentro del jueves 16, programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

El futbolista regresó en buenas condiciones físicas, pero el club evaluará diariamente su estado, teniendo en cuenta que durante el último mes no trabajó con el grupo y tampoco disfrutó del mismo periodo de descanso que el resto de sus compañeros debido a su convocatoria con la selección nacional.

Por ese motivo, Pedro Emanuel esperará hasta el último entrenamiento para tomar una decisión sobre los minutos que podría disputar el colombiano.

Durante el Mundial, Andrés Gómez tuvo una participación limitada con Colombia. El atacante disputó un solo compromiso al ingresar como sustituto en el encuentro frente a Uzbekistán durante la fase de grupos.

Andrés Gómez volvió al Vasco y ya hay una decisión pendiente con el colombiano

Ahora, el extremo vuelve a un Vasco que necesita recuperar terreno en el campeonato brasileño. El conjunto carioca ocupa actualmente la casilla 17 de la clasificación y afronta la segunda parte de la temporada con el objetivo de salir de la zona baja.

El regreso del colombiano también amplía las alternativas ofensivas para Pedro Emanuel, especialmente porque la directiva continúa buscando un nuevo extremo en el mercado de fichajes para aumentar la competencia en esa posición.

En lo que va de 2026, Andrés Gómez ha sido uno de los jugadores más destacados del Vasco da Gama. El atacante suma ocho participaciones directas en gol en 34 partidos, cifras que lo convierten en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club brasileño, que espera contar nuevamente con su aporte para cambiar el rumbo en el Brasileirao.