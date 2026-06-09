Liverpool recordó a Luis Díaz y las redes estallaron de nostalgia

Aunque su presente está lejos de Anfield, Luis Díaz continúa ocupando un lugar especial en la memoria de los aficionados del Liverpool. El delantero de la Selección Colombia volvió a convertirse en tema de conversación entre los seguidores de los Reds después de que el club lo incluyera en una reciente publicación que repasa a los mejores futbolistas que han vestido la camiseta roja a lo largo de su historia.

En el ranking denominado "Liverpool's Greatest", el guajiro apareció ubicado en el puesto 76, un reconocimiento que refleja el impacto que tuvo durante sus tres años y medio en Inglaterra y que rápidamente despertó cientos de reacciones de cariño en redes sociales.

La publicación recordó el legado que dejó Díaz entre 2022 y 2025, período en el que disputó 148 partidos y anotó 41 goles. Más allá de las estadísticas, el colombiano fue destacado por la energía, el desequilibrio y la capacidad de adaptación que mostró desde su llegada procedente del Porto.

Liverpool no olvida a Luis Díaz: el homenaje que emocionó a los aficionados

El Liverpool recordó que Díaz se convirtió en una pieza fundamental del equipo de Jurgen Klopp apenas aterrizó en Inglaterra. Fue titular en las tres finales que disputó el club durante la temporada 2021-22 y contribuyó a la conquista de la FA Cup y la Copa de la Liga.

Pese a sufrir una grave lesión durante la campaña 2022-23, el atacante logró reinventarse y volver a ser protagonista. En las dos temporadas siguientes acumuló más de un centenar de partidos, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del conjunto inglés.

La publicación también resaltó algunos de sus momentos más recordados, entre ellos el triplete frente al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, su versatilidad para desempeñarse como extremo o delantero centro y su aporte en la conquista de la Premier League antes de emprender un nuevo desafío en el Bayern Múnich.

Las reacciones de los aficionados no tardaron en aparecer. Muchos recordaron su entrega, su capacidad para aparecer en los partidos importantes y la conexión que construyó con la grada de Anfield.

Un sentimiento que quedó resumido en las palabras con las que el colombiano se despidió del club: “Tres años y medio que atesoraré para siempre. Llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que conseguimos juntos”.