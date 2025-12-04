Logo Deportes RCN Vertical
Carlos Antonio Vélez

Lo del Tolima no es de hoy

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 4 de diciembre de 2025, analizó la clasificación de Deportes Tolima.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 4 de diciembre de 2025, habló de la victoria de Real Madrid sobre Athletic de Bilbao en la Liga de España y en especial a la actuación de Kylian Mbappé. También destacó lo hecho por Jorge Carrascal tras ser campeón del Brasileirao con Flamengo. Finalmente, Vélez analizó la clasificación de Deportes Tolima a la final de la Liga BetPlay.

