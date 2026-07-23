"Lo necesitamos": el fuerte mensaje que un histórico de River le envió a Juanfer

El futuro de Juan Fernando Quintero en River Plate sigue rodeado de incertidumbre, pero en medio de las dudas apareció una voz autorizada que dejó clara su postura.

Ariel Ortega, uno de los máximos ídolos de la historia del club, aprovechó una entrevista televisiva del colombiano para enviarle un contundente mensaje y pedirle que continúe vistiendo la camiseta del conjunto millonario.

Mientras Quintero hablaba en ESPN sobre su presente, su relación con el técnico Eduardo Coudet y la licencia que se encuentra disfrutando tras el Mundial de 2026, Ortega siguió atentamente la conversación desde su casa.

En pleno programa, el histórico exfutbolista se comunicó con el periodista Nicolás Distasio para hacerle llegar un mensaje al volante antioqueño.

Por ahora, la posibilidad de que Juanfer siga en River permanece abierta, pero las diferencias con el entrenador mantienen en suspenso el desenlace. Mientras tanto, el respaldo público de Ariel Ortega refleja el enorme cariño que el colombiano sigue despertando entre los referentes y la hinchada del conjunto de Núñez.

Un ídolo de River le hizo un contundente pedido a Juanfer Quintero y desató la ilusión

“Decile que vuelva, que lo necesitamos y que queremos verlo jugar en River”, fue el pedido del 'Burrito', quien considera a Juanfer el futbolista ideal para continuar el legado de la emblemática camiseta número 10 del club.

Lejos de ignorar el gesto, Quintero respondió con palabras de agradecimiento hacia uno de los grandes referentes de River.

“Es un fenómeno, siempre hablo con él. Sabe que lo admiro y le agradezco siempre ese cariño. Me escribe siempre y me dice que me quede en tres cuartos de cancha porque ahí me llega la pelota. Es alguien a quien quiero mucho, que admiro y que siempre me mostró mucho respeto. Que un ídolo y un referente de nuestro club te diga eso te llena y te motiva”, expresó el colombiano.

Ariel Ortega le hizo un pedido en vivo a Juan Fernando Quintero: “Que vuelva, lo necesitamos”

Sin embargo, el deseo de Ortega parece estar lejos de concretarse. Durante la entrevista, Quintero volvió a exponer las diferencias que mantiene con Eduardo Coudet y dejó entrever que su continuidad en River no depende únicamente de su voluntad.

“No soy prioridad para Coudet. Siempre acaté las normas y respeté las decisiones. Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad. Tenemos gustos futbolísticos diferentes, pero es normal”, afirmó.

El mediocampista también aseguró que la licencia que disfruta hasta el 30 de julio fue acordada previamente con la dirigencia y negó que exista algún conflicto con el club, aunque reconoció que está analizando cuál será el mejor camino para su futuro.