Lorenzo se rindió ante Messi tras su récord mundialista: “Es el mejor”

La histórica actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026 sigue generando reacciones en el mundo del fútbol. Luego de convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, el capitán argentino recibió un nuevo reconocimiento, esta vez de parte de Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia y una persona que conoce de cerca el recorrido del astro rosarino.

Durante la rueda de prensa previa al partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, a Lorenzo le preguntaron si le sorprendía que Messi continuara compitiendo al más alto nivel y batiendo récords a una edad en la que muchos futbolistas ya han dejado atrás sus mejores años.

Néstor Lorenzo no se sorprende por Messi: “Mientras esté dentro del campo es uno de los mejores o el mejor”

La respuesta del entrenador argentino fue contundente.

“No, no me sorprende”, afirmó sin dudar.

Lorenzo recordó incluso una anécdota reciente relacionada con una votación para elegir a los mejores jugadores del mundo, en la que defendió la presencia de Messi entre los candidatos principales.

“Cuando me ofrecieron votar por los mejores jugadores del mundo, creo que era para una revista europea, elegí a Messi y me dijeron: ‘No, Messi no está ternado, no está en la disputa’. Le digo: ‘¿Cómo no? Mientras Messi esté dentro del campo es uno de los mejores o el mejor’”, relató.

El técnico colombiano cerró su reflexión con una frase que resume perfectamente su opinión sobre el campeón del mundo: “Así que no me sorprende para nada”.

Lorenzo reveló lo que piensa realmente de Messi y no dejó dudas

Las palabras de Lorenzo tienen un significado especial debido a la relación que ambos construyeron en la Selección Argentina. El entrenador fue integrante del cuerpo técnico de José Néstor Pékerman durante el Mundial de Alemania 2006, torneo en el que un joven Messi, de apenas 19 años, comenzaba a escribir su historia en las Copas del Mundo.

Dos décadas después, aquel adolescente se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con los tantos anotados frente a Austria, Messi alcanzó las 18 anotaciones mundialistas y superó al alemán Miroslav Klose, que ostentaba el récord con 16.