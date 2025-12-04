Los 5 colombianos que están descendiendo en Brasil

El calendario del fútbol internacional en la temporada 2025 está llegando a su final. En el Brasileirao, Flamengo, con el colombiano Jorge Carrascal, se afianzó como el equipo más fuerte del continente, ya que después de ganar la Copa Libertadores se quedó con el título local.

En la primera división de Brasil también se definirán en la última jornada los cuatro equipos que descenderán a la segunda categoría.

Hasta el momento, Sport Recife y Juventude ya sentenciaron su descenso, mientras que Internacional de Porto Alegre y Vitoria siguen con opciones de permanecer en el Brasileirao A.

Así está el descenso en Brasil

14. Santos - 44 puntos

15. Ceará - 43 puntos

16. Fortaleza - 43 puntos

----------------- Equipo que descenderían

17. Vitoria - 42 puntos

18. Internacional - 41 puntos

19. Juventude - 34 puntos

20. Sport Recife - 17 puntos

Los colombianos que descenderían

A falta de una jornada para terminar el calendario del Brasileirao, tres futbolistas colombianos tienen confirmado el descenso.

Se trata de Christian Hernando Rivera con la camiseta de Sport Recife y Emerson Batalla y Daniel Giraldo con Juventud.

Por otro lado, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero están en alto riesgo de perder la categoría con el histórico Internacional de Porto Alegre.

Para salvar la categoría, Borré y Carbonera deberán conseguir una victoria en la última fecha frente a Bragantino.

Christian Hernando Rivera - Sport Recife

Emerson Batalla - Juventude

Daniel Giraldo - Juventude

Rafael Santos Borré - Internacional

Johan Carbonero - Internacional



