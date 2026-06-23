Los salarios que sacuden el Mundial: dos están en el grupo de Colombia

La apuesta de Uzbekistán por convertirse en una potencia emergente del fútbol mundial tiene un nombre propio: Fabio Cannavaro.

El legendario exdefensor italiano, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro en 2006, es actualmente uno de los entrenadores mejor pagados del Mundial 2026, pese al complicado inicio de su selección en el torneo.

El equipo asiático, que comparte el Grupo E con Colombia y Portugal, ha tenido un estreno para el olvido. Primero cayó 3-1 frente a la selección colombiana y posteriormente fue goleado 4-0 por Portugal, resultados que dejaron al conjunto uzbeko al borde de la eliminación y sin puntos tras dos jornadas.

Revelan el salario de Fabio Cannavaro y la cifra es difícil de creer

Sin embargo, el prestigio de Cannavaro sigue intacto. Desde su llegada al banquillo en octubre de 2025, el italiano se convirtió en una de las grandes apuestas del ambicioso proyecto futbolístico impulsado por el gobierno uzbeko.

Su salario anual alcanza los 4 millones de euros, cifra que lo ubica en el cuarto lugar entre los entrenadores mejor remunerados de la Copa del Mundo.

Solo figuras de la talla de Carlo Ancelotti, al frente de Brasil; Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra; y Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, perciben ingresos superiores. Cannavaro comparte además ese escalón salarial con Roberto Martínez, actual entrenador de Portugal.

Ni Colombia ni Portugal: el entrenador que más dinero gana en el Grupo K sorprende a todos

La elevada inversión refleja el compromiso de Uzbekistán con el crecimiento de su fútbol. En los últimos años, el país ha destinado importantes recursos al desarrollo de infraestructura, formación de entrenadores y captación de talento joven.

Como parte de ese plan, se inauguró un moderno complejo que incluye centros de entrenamiento, investigación, desarrollo juvenil y medicina deportiva.

No hay que dejar de lado que con la misma cantidad de dinero se encuentra Roberto Martínez, la trascendencia de la Selección que dirige ocasionó que el entrenador italiano sobresalga con una selección debutante. Néstor Lorenzo de la Selección Colombia se queda bastante atrás en la lista, al ganar 2 millones de euros, casi unos 2.4 de dólares.