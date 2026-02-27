Lucho tiene rival en Champions: ¿Bayern Múnich se frota las manos?

El Bayern Munich enfrentará a Atalanta en los octavos de final de la Champions League, el equipo del colombiano Luis Díaz esperaba rival luego de acceder de manera directa y evitar los play offs. Los partidos se disputarán a mitad de mes de marzo, el ida y vuelta será antes de la fecha Fifa, el guajiro define su calendario, rumbo al Mundial. Este sábado se juega el clásico liguero contra el Dortmund.

Bayern Munich enfrentará a Atalanta en los octavos de final de la Champions League

Atalanta remontó al Borussia Dortmund, fue el único equipo italiano en alcanzar los octavos de final de Liga de Campeones y salvó así un registro que lleva vigente desde 1987, último año en el que no hubo representación del 'calcio' en esa ronda.

El prestigio de un fútbol en crisis está en manos del Atalanta. Al menos en 'Champions'. Los de Raffale Palladino levantaron un 2-0 en contra encajado en Dortmund con un 4-1 loco en Bérgamo que permitió la clasificación y esquivó los destinos fatales de Inter de Milán, eliminado ante el Bodo Glimt, y Juventus, eliminado ante el Galatasaray, aunque rozando el milagro de la remontada pese a jugar en inferioridad desde el 48.

Bayern Munich y Luis Díaz enfrentan este sábado al Borussia Dortmund

Bayern de Luis Díaz visita el sábado al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán en la que los dirigidos por Vincent Kompany buscarán dar un golpe de autoridad que podría dejar la Bundesliga prácticamente sentenciada, mientras que los de Nico Kovac tienen que ganar para no perder contacto con el líder y mantener esperanzas de conquistar la ensaladera.

El Bayern es primero, con ocho puntos de ventaja sobre el Dortmund, que podría aumentar a 11 con una victoria. El Dortmund, por su parte, tuvo un buen regreso de la pausa de invierno con cuatro victorias consecutivas en la Bundesliga que coincidieron con un bajón del Bayern, que, en el mismo período, encajó su primera derrota en la competición doméstica, frente al modesto Augsburgo, y se dejó puntos en un empate ante el Hamburgo.