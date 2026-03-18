Lucho ya piensa en el Real Madrid: Bayern avanzó a cuartos de la Champions League

Tras los primeros quince minutos el equipo bávaro impuso condiciones, Lucho fue el jugador más incisivo en la ofensiva local, los italianos se replegaban, un par de escaramuzas fueron bien libradas por la defensa alemana y no dejó armar los contragolpes de Atalanta.

Bayern Munich derrotó 4-1 al Atalanta, el delantero colombiano se destacó durante todo el encuentro en octavos de final de la Liga de Campeones.

El equipo alemán fulminó 10 - 2 la serie contra Atalanta, el colombiano marcó gol y dio asistencia

El Real Madrid, ayudado por la expulsión de Bernardo Silva, evitó el intento de remontada del Manchester City con un doblete de Vinícius Júnior (1-2) y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 1-5 en el global de la eliminatoria.

Erling Haaland empató antes del descanso y Courtois se tuvo que ir lesionado en el descanso, pero el City nunca llegó a poner en peligro el pase de los de Álvaro Arbeloa, que se llevaron el triunfo en tiempo añadido por medio de Vinícius.

El emparejamiento dicta un partido digno de una final entre Bayern contra Real Madrid, el clásico europeo por excelencia tiene un histórico de 28 partidos, con cuatro empates, doce triunfos para los alemanes y doce para los españoles.

Cuartos de final de la Champions League 2026

Ida: 7 y 8 de abril de 2026

Vuelta: 14 y 15 de abril de 2026