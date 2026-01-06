Luis Díaz arranca con todo el 2026: Dos asistencias en el primer partido del año

Luis Díaz comenzó el 2026 de la misma manera en la que cerró el año pasado, marcando diferencias cada vez que pisa el campo. El colombiano fue protagonista en la goleada 5-0 del Bayern Múnich sobre el Red Bull Salzburg, en un partido amistoso de preparación previo al regreso oficial de la Bundesliga.

Aunque no fue inicialista, Lucho volvió a demostrar que su impacto no depende de los minutos. Ingresó y disputó todo el segundo tiempo y su actuación fue suficiente para dejar huella.









Díaz entró desde el banco y cambió el partido

El extremo colombiano arrancó el compromiso como suplente, en un Bayern que usó dos equipos. Sin embargo, apenas entró en la segunda parte, se mostró activo, encarador y con la intensidad que lo caracteriza.

Su influencia se reflejó especialmente en el tramo final del encuentro, cuando el Bayern ya tenía controlado el resultado pero siguió buscando ampliar la ventaja con ritmo y presión alta.









Dos asistencias que sellaron la goleada

Luis Díaz participó directamente en dos goles del conjunto bávaro. Al minuto 88, lanzó un centro preciso que Lennart Karl aprovechó para marcar de cabeza su segundo tanto del partido. Ya en el tiempo añadido, volvió a aparecer con una asistencia para Tom Bischof, quien puso el definitivo 5-0.

Con esta actuación, el colombiano reafirma su buen momento y se perfila como una pieza clave de cara al inicio oficial del calendario. El Bayern Múnich tendrá su primer partido competitivo del año el próximo 11 de enero, cuando reciba al Wolfsburgo en el Allianz Arena.