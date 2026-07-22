Luis Díaz convirtió a Daniel Muñoz en su 'compadre': así fue el bautizo de su hijo

Luis Díaz aprovechó sus vacaciones en Colombia para vivir uno de los momentos más especiales de su vida personal.

El delantero del Bayern Múnich y de la Selección Colombia celebró en Barranquilla el bautizo de su hijo menor, Fernando, en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amigos cercanos, pero que también dejó una sorpresa que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

El gesto de Luis Díaz con Daniel Muñoz que confirma su gran amistad

El gran protagonista, además de la familia Díaz-Ponce, fue Daniel Muñoz, lateral de la Selección Colombia y del Crystal Palace, quien fue elegido como padrino del pequeño Fernando.

Aunque la designación no fue anunciada oficialmente por los futbolistas, las fotografías compartidas en redes sociales dejaron en evidencia el papel especial que desempeñó durante la ceremonia religiosa.

La elección refleja la estrecha amistad que ambos jugadores han construido en los últimos años defendiendo la camiseta de la Tricolor.

Lo que comenzó como una relación de compañeros en las concentraciones y competencias internacionales terminó convirtiéndose en un vínculo que también une a sus familias.

Daniel Muñoz, el inesperado padrino en el bautizo del hijo de Luis Díaz

El bautizo estuvo marcado por un ambiente elegante y familiar, con una decoración en tonos blancos y beige, mientras Luis Díaz y su esposa, Geraldine "Gera" Ponce, compartieron con sus seres queridos este importante acontecimiento.

El pequeño Fernando, nacido el 11 de mayo de 2026 en Alemania, recibió el sacramento acompañado por sus hermanas Roma y Charlotte.

Más allá del fútbol, la celebración dejó una imagen que emocionó a los seguidores de la Selección Colombia. La presencia de Daniel Muñoz como padrino confirmó que las amistades forjadas en la Tricolor trascienden las canchas y se convierten en lazos familiares, en uno de los momentos más significativos para Luis Díaz y su entorno.