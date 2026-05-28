Luis Díaz lidera el ranking de los mejores fichajes de Europa en la temporada 2025-26

Luis Díaz sigue consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol mundial. El extremo colombiano fue elegido por el medio especializado GOAL como el mejor fichaje de la temporada europea 2025-2026, luego de una campaña sobresaliente con Bayern Múnich en la que registró 26 goles y 19 asistencias en todas las competiciones.

Tras dejar atrás su etapa en Liverpool FC, el guajiro decidió asumir un nuevo desafío en Alemania y rápidamente se convirtió en pieza fundamental del Bayern. Aunque el gigante bávaro no logró conquistar la Champions League, sí dominó el ámbito local al quedarse con la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana.

Luis Díaz

El rendimiento de Díaz fue determinante en la obtención de esos títulos y terminó siendo reconocido por GOAL y Football Co, medios que elaboraron un ranking con los 20 mejores fichajes de la temporada en Europa. La clasificación se construyó a partir de votaciones realizadas por equipos editoriales en distintos países del continente, teniendo en cuenta factores como rendimiento, expectativas y relación calidad-precio.

Para GOAL, ningún fichaje tuvo un impacto tan importante como el colombiano. En su análisis, el medio destacó el contraste entre el éxito de Luis Díaz en Alemania y las dificultades que atravesó Liverpool durante la defensa del título de la Premier League.

“¡Cuánto debe lamentar el Liverpool haber dejado marchar a Luis Díaz el verano pasado! El extremo colombiano, sin duda, quería irse de Anfield, pero ver cómo ha triunfado en el Bayern de Múnich debe ser doloroso para los aficionados de Merseyside”, publicó el portal especializado.

Además, resaltaron que el colombiano encajó perfectamente en el sistema ofensivo del Bayern y respondió con cifras extraordinarias. Sus 26 anotaciones y 19 asistencias lo convirtieron en uno de los jugadores más determinantes del fútbol europeo durante la campaña.

En el listado también apareció otro colombiano, Luis Javier Suárez, quien fue incluido tras su destacado rendimiento con Sporting de Lisboa.

Luis Díaz (Colombia - Bayern Múnich): 70 millones de euros

Rayan Cherki (Francia - Manchester City): 30,5 millones

Donyell Malen (Países Bajos - AS Roma): préstamo desde el Borussia Dortmund de Alemania

Yan Diomandé (Costa de Marfil - RB Leipzig): 20 millones de euros

Granit Xhaka (Suiza - Sunderland): 17 millones de libras

Joan García (España - Barcelona FC): 25 millones de euros

Jonathan Tah (Alemania - Bayern Múnich): libre desde el Baer Leverkusen

Luis Suárez (Colombia - Sporting de Lisboa): 23 millones de euros

Luka Modric (Croacia - AC Milán): libre del Real Madrid

Luka Vuksovic (Croacia - Hamburgo): cedido del Tottenham de Inglaterrra

Florian Thauvin (Francia - Lens): 6 millones de euros

Senne Lammens (Bélgica - Manchester United): 18 millones de libras

Gianlugi Donnaruma (Italia - Manchester City): 26 millones de libras

Martín Zubimendi (España - Arsenal): 56 millones de euros

Marcus Rashford (Inglaterra - Barcelona FC): cedido desde el Manchester United

Esteban Lepaul (Francia - Rennes): 13,5 millones de euros

Endrick (Brasil - Lyon): préstamo desde el Real Madrid

João Pedro (Brasil - Chelsea): 60 millones de euros

Antoine Semenyo (Ghana - Manchester City): 62,5 millones de libras

Joaquín Panichelli (Argentina - Racing Estrasburgo): 17 millones de euros