Luis Díaz sigue intratable en Alemania: Nueva distinción para el guajiro

El delantero colombiano Luis Díaz vive uno sino el mejor momento de su carrera, desde su salida del Liverpool el guajiro no ha parado de destacar con su nuevo equipo, el Bayern Múnich. Lucho se ha convertido en un jugador fundamental para el esquema de Vincent Kompany y se está ganando no solo el respeto y cariño de sus compañeros sino también de toda la Bundesliga en general.

Después de no poder jugar en Champions por la exagerada sanción que le impuso la UEFA por su expulsión contra el PSG, el colombiano volvió con más ganas que nunca y fue la figura de su equipo en la victoria en el fin de semana frente a St. Pauli.

Gol, asistencia y MVP

En un partido que parecía sería un trámite para el conjunto bávaro, el modesto rival supo complicarle las cosas al Bayern y lo puso a sufrir, pero fue ahí cuando apareció la figura de Luis Díaz para romper con los esquemas y gracias a su persistencia y desequilibrio abrió un partido muy cerrado con gol y asistencia y le entregó los tres puntos a su equipo. En los primeros minutos el St. Pauli sorprendió poniéndose arriba en el marcador y no fue hasta el 45 cuando con un gran desborde el colombiano logró meterse dentro del área y tras enredarse y caerse logró sacar el balón para que Guerreiro pusiera el 1-1. Tuvieron que pasar otros 45 minutos para que el marcador se volviera a mover, Lucho cabeceó un gran centro de Kimmich y puso el 2-1 alzándose como la figura de la remontada.

Ahora llegan los elogios para el colombiano quien además de recibir felicitaciones de su técnico ahora las recibió oficialmente al ser incluido en el equipo de la fecha de la Bundesliga, con un promedio de 8.60 el colombiano jugó uno de sus mejores partido en Alemania y no tanto por la cantidad sino por calidad, pudo no haber sido el partido más preciso o el más certero, pero fue la base del equipo, fue el que marcó el camino y el que guio al equipo a un triunfo importante para seguir en la cima y no decaer tras la derrota frente al Arsenal.

Lucho sigue sumando en estadísticas

El colombiano llegó a los 7 goles en Bundesliga, una cifra muy buena sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que juega ahí y prácticamente no necesitó tiempo para acoplarse ni a la liga ni a sus compañeros que lo ven como una gan adquisición por parte del club.

Ahora Lucho jugará por la DFB Pokal, la copa alemana, buscando seguir avanzando, una copa que al equipo se le ha complicado bastante en los últimos años.