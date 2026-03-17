Luis Suárez ya tiene rival en los cuartos: ilusión del Sporting en Champions League

La eliminatoria entre el Sporting de Portugal, que remontó este martes en su campo al Bodo/Glimt con una goleada por 5-0, y el Arsenal, que selló su clasificación con el triunfo por 2-0 contra el Bayer Leverkusen en Londres, es el primer duelo confirmado de los cuartos de final.

Las eliminatorias de esta ronda se disputarán el 7 y 8 de abril, la ida, y el 14 y 15 del mismo mes, la vuelta

Líder destacado en la Premier League, en la final de la Copa de la Liga, vivo en la FA Cup y ahora también entre los ocho mejores equipos de Europa. El Arsenal hizo los deberes ante el Bayer Leverkusen, sentenció la eliminatoria en casa y está por tercer año consecutivo en los cuartos de final de la Champions League (2-0).

Pese al 1-1 de la ida, logrado de milagro por un dudoso penalti en los últimos minutos, y haber hecho en Leverkusen uno de los peores partidos del año, el Arsenal se reafirmó en casa, donde han ganado sus cinco partidos europeos de esta temporada y gracias a una volea de Eberechi Eze.

Arsenal podría lograr cuatro títulos en esta temporada: enfrentarán al Sporting

Arsenal estará en cuartos de final y vivo para lograr el póker que no ha conseguido nadie en la historia del fútbol inglés.

Los 'Gunners' tienen nueve puntos de ventaja en la cabeza de la Premier, están en la quinta ronda de la FA Cup, en cuartos de Champions y este domingo jugarán la final de la Copa de la Liga contra un Manchester City que en una semana ha perdido virtualmente la Premier y ha quedado eliminado de la Champions.

El equipo de Arteta se enfrentará en cuartos al Sporting de Portugal, que -después de perder 3-0 en Noruega- levantó la eliminatoria al Bodo/Glimt al forzar la prórroga y golearlo por 5-0.