Perú buscaría DT brasileño: sería la primera opción

Aguantaron bastante a Jorge Fossati que nunca pudo darle la vuelta a la gestión de Juan Reynoso y terminaron eliminados del Mundial en la penúltima casilla. El camino de las Eliminatorias fue bastante difícil para la ‘Bicolor’ que no contó con la suerte necesaria y ya piensan en lo que será el siguiente proceso de las Eliminatorias.

Por ahora no hay confirmación de cómo será el sistema del campeonato de las Eliminatorias de 2030 a la espera de que la CONMEBOL defina aspectos después de que confirmaran la candidatura de Argentina, Paraguay y Uruguay en los partidos iniciales de estas selecciones para debutar en dicho año y luego ir a España, Marruecos y Portugal donde se jugaría la otra parte del Mundial.

Jorge Fossati dejó a la ‘Bicolor’ y anunciaron la llegada de Manuel Barreto de manera interina hasta elegir a un nuevo entrenador. De acuerdo con el Diario Líbero, “anunciarán al técnico de la selección en el estreno del canal de la bicolor, que puede ser a finales de esta semana o inicios de la siguiente. El canal se llamará Bicolor+, es canal de streaming y también de cable”, afirmó Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite.

EL ENTRENADOR MUNDIALISTA DE BRASIL QUE SUENA EN PERÚ

La Federación Peruana de Fútbol (FPF), en cabeza de Agustín Lozano y Jean Ferrari, presidente y director deportivo del ente, están en busca del entrenador idóneo. Aseguraron que sería extranjero, pero confirmaron que no será Ricardo Gareca.

Una de las principales opciones es Gustavo Álvarez que también ha estado en el radar de la selección de Chile. La otra posibilidad tiene que ver con, nada más ni nada menos que Mano Menezes, entrenador de la selección de Brasil que dirigió 33 partidos entre 2010 y 2012. Nunca tuvo la posibilidad de dirigir las Eliminatorias ni un Mundial, pero es un entrenador reconocido.

De hecho, en su última etapa en Gremio en el 2025 alcanzó a dirigir a un peruano como lo es Erick Noriega. Ya conoce al ex Alianza Lima y esto podría ser determinante para que regrese a dirigir a Noriega en la selección peruana.

En ‘Hablemos de Max’, Gustavo Peralta afirmó que Perú sondeó primero a Gustavo Álvarez, “hubo dos reuniones, la primera fue cuando U de Chile vino a jugar con Alianza. Hubo contactos con la Federación y el mes pasado dijeron que les gustaba el plan y si estaban a punto de firmar, iban a llamarlo a arreglar todo el tema contractual”.

Dado que no ha habido esa llamada, Gustavo Peralta comentó que no sería la primera opción, “yo creo que es un brasileño por la información que tengo. No me han dicho Tite, pero me hablaron de Mano Menezes. Me hablaron, lo digo para cuidarme en salud. Me hablaron hace un rato de Mano Menezes que puede ser una posibilidad interesante. Sé que buscaban a un perfil brasileño así”.

Reveló que por las características que le han dado, apunta todo a que sea Mano Menezes, “están buscando a alguien con espalda y experiencia en Eliminatorias. Por los condimentos que me han dado, he entrelazado cosas y parece él. El sueño siempre fue Tite, pero ya les ha dicho que no”. Menezes está sin equipo tras terminar su vínculo con Gremio.

Infortunadamente, Mano Menezes no ha tenido esa experiencia de Eliminatorias o mundialista que buscan en la selección peruana. Gustavo Álvarez y Menezes parecen ser las únicas dos opciones en este momento. Han dado largas, después de que esperaban tener a un entrenador para trabajar de una buena vez en el Mundial de 2030.