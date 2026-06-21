Marcelo Bielsa estalla contra las pausas de hidratación en el Mundial 2026: “No se pensó en el fútbol”

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, lanzó una fuerte crítica contra las pausas de hidratación implementadas durante el Mundial de 2026 y cuestionó que estos parones se hayan convertido en una práctica habitual incluso cuando las condiciones climáticas no lo justifican.

En la rueda de prensa previa al compromiso frente a Cabo Verde, el técnico argentino manifestó su inconformidad con una medida que, según considera, altera el desarrollo natural de los encuentros y responde a intereses alejados del juego.

“No le agregan nada y le quitan mucho. Cuando se dividió en cuatro el partido, no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones”, aseguró Bielsa, dejando entrever que detrás de estas interrupciones existirían razones comerciales más que deportivas.

Bielsa critica duramente a la FIFA por las pausas de hidratación en el Mundial

Las pausas de hidratación fueron concebidas originalmente para proteger la salud de los futbolistas en escenarios de temperaturas extremas. Sin embargo, durante esta Copa del Mundo han sido utilizadas de manera recurrente, incluso en partidos disputados bajo techo o en horarios donde el calor no representa un riesgo significativo para los jugadores.

La postura de Bielsa se suma al debate que ha surgido en torno a la organización del torneo, especialmente por la percepción de que estas interrupciones favorecen espacios publicitarios adicionales durante las transmisiones televisivas. Para el entrenador uruguayo, la esencia del fútbol se ve afectada cuando el ritmo del juego es interrumpido de forma artificial.

La fuerte queja de Marcelo Bielsa por los parones en el Mundial 2026

Más allá de la polémica, el estratega también se refirió al próximo duelo de Uruguay ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Bielsa expresó su deseo de que su equipo reproduzca desde el inicio el nivel mostrado en el segundo tiempo del debut frente a Arabia Saudí.

“El equipo en el segundo tiempo mostró una versión totalmente distinta. Lo que hizo después del descanso podría haberlo hecho en el primero también”, explicó, al tiempo que calificó los primeros 45 minutos de aquel encuentro como “pastosos”.

Finalmente, defendió nuevamente la decisión de concentrar a la selección uruguaya en Playa del Carmen, México, asegurando que las condiciones de trabajo y la atención recibida han sido ideales para preparar la participación celeste en el Mundial.