El futuro inmediato de Mateo Cassierra en Atlético Mineiro estará marcado por una fuerte competencia en el frente de ataque. Así lo destacó Globo Esporte, que comparó el rendimiento del delantero colombiano con el del uruguayo Thiago Borbas, reciente incorporación del club brasileño para reforzar la ofensiva del equipo dirigido por Eduardo Domínguez.

Aunque todo apunta a que Borbas comenzará como alternativa desde el banco de suplentes, la competencia promete elevar el nivel del ataque de Atlético Mineiro.

Ahora, Eduardo Domínguez contará con dos perfiles distintos para buscar mayor eficacia ofensiva en una temporada en la que el colombiano espera consolidarse como el referente del gol del conjunto brasileño.

Globo Esporte analizó la competencia que tendrá Mateo Cassierra por la titularidad en Atlético Mineiro

Según el análisis del medio, Cassierra se consolidó como titular tras la salida de Hulk, aunque todavía tiene aspectos por mejorar, especialmente en la definición frente al arco.

El atacante colombiano, que llegó procedente del Zenit de Rusia a comienzos de 2026, necesitó un periodo de adaptación antes de ganarse un lugar en el once inicial.

En la actual temporada, el delantero de 29 años acumula 27 partidos, cinco goles y cuatro asistencias, cifras que lo mantienen como uno de los máximos anotadores del equipo, igualado con Bernard y Victor Hugo.

Atlético Mineiro pone a prueba a Mateo Cassierra con un nuevo fichaje

No obstante, las estadísticas de Sofascore también reflejan que ocupa el octavo lugar entre los jugadores con más oportunidades desperdiciadas en el Brasileirao, con siete ocasiones claras falladas.

La llegada de Thiago Borbas aumenta la exigencia por un puesto en la alineación. El uruguayo aterriza cedido desde Bragantino, luego de un discreto paso por el Real Oviedo de España, donde disputó 12 encuentros sin marcar goles.

Globo Esporte resalta que ambos delanteros tienen características diferentes. Mientras Cassierra participa más en la elaboración del juego, sale del área para asociarse con sus compañeros y destaca por su capacidad para jugar de espaldas al arco, Borbas sobresale por su velocidad, intensidad y capacidad para atacar los espacios, siendo un delantero más orientado a la definición.