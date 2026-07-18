Mbappé apareció ante Inglaterra y un gol lo deja como líder de goleadores del Mundial

Kylian Mbappé apareció en el momento más complicado para Francia y volvió a escribir su nombre en la historia de los Mundiales.

El delantero francés marcó el descuento ante Inglaterra en el inicio del segundo tiempo y, con ese tanto, se convirtió momentáneamente en el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026.

Con este nuevo registro, el atacante francés reafirma su lugar entre los grandes goleadores de los Mundiales y suma otro capítulo a una carrera que sigue rompiendo récords.

Mbappé aparece en la goleada de Inglaterra y se convierte en el máximo goleador del Mundial

El atacante aprovechó una buena asistencia de Michael Olise para vencer al arquero inglés y poner el marcador 4-1, en un partido que hasta ese momento parecía completamente controlado por el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

La anotación tuvo un valor especial para Mbappé, quien alcanzó una nueva marca individual en el torneo y superó a Lionel Messi en la lucha por terminar como máximo artillero del Mundial. El francés llegó a nueve goles en la competición, mientras que el argentino había quedado con ocho tantos.

El gol también significó una reacción de orgullo para una selección francesa que terminó el primer tiempo completamente golpeada. Inglaterra se fue al descanso con una contundente ventaja de 4-0 gracias a los goles de Declan Rice, Ezri Konsa y un doblete de Bukayo Saka, dejando a los dirigidos por Didier Deschamps contra las cuerdas.

Para intentar cambiar la historia del partido, Francia realizó cuatro modificaciones antes del inicio del complemento. Ingresaron Lucas Digne, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Dayot Upamecano, buscando darle mayor profundidad ofensiva al equipo y acompañar a un Mbappé que seguía siendo la principal amenaza.

El delantero del Real Madrid ya había avisado en la primera parte con varios intentos, incluido un remate de media distancia y una oportunidad clara que fue anulada por fuera de juego. Sin embargo, encontró su recompensa apenas comenzado el segundo tiempo.

Aunque el resultado seguía siendo ampliamente favorable para Inglaterra, el gol de Mbappé le dio una dosis de esperanza a Francia y permitió que su máxima figura cerrara el torneo dejando otra huella histórica.