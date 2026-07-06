Mbappé estalló contra senadora paraguaya por insultos racistas: "mujer despreciable"

Kylian Mbappé rompió el silencio y respondió con dureza a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de los mensajes que la congresista publicó en su cuenta de X tras la eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Mientras la polémica continúa fuera de las canchas, Mbappé permanece concentrado con la selección francesa, que ahora se prepara para enfrentar a Marruecos en los cuartos de final del Mundial, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título.

El delantero francés, figura del Real Madrid y máximo goleador de su selección en el torneo, calificó a la parlamentaria como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", al considerar que sus publicaciones estuvieron cargadas de racismo y discursos de odio.

Kylian Mbappé estalló contra una senadora paraguaya por insultos racistas: "Es una mujer despreciable"

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", escribió Mbappé en sus redes sociales.

El atacante también lamentó que las declaraciones de Amarilla opacaran la destacada actuación de la selección paraguaya durante la Copa del Mundo.

"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo", afirmó el capitán francés, antes de sentenciar: **"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo"**.

Federación Francesa denunciará a la senadora tras los insultos a Mbappé: el delantero ya respondió

La polémica se originó después de que Amarilla publicara varios mensajes ofensivos contra Mbappé, en los que lo calificó con expresiones despectivas y comentarios de carácter racista tras la derrota paraguaya por 1-0.

Incluso aseguró que el delantero estuvo "muerto de miedo" durante el encuentro y llegó a afirmar que le habría dado "una bofetada de mano abierta" al finalizar el partido.

La controversia escaló este lunes con la reacción oficial de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía por considerar que las declaraciones de la senadora constituyen un delito de carácter racista.

"La Federación brinda todo su apoyo a su capitán y a todas las víctimas de este tipo de comentarios odiosos", señaló el organismo en un comunicado, en el que calificó las publicaciones de Amarilla como "abyectas e inaceptables".