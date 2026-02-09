Mbappé estalló en Mestalla: Llamó "bufones" a los árbitros

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista con el Real Madrid, pero esta vez no solo por su impacto goleador. El delantero francés marcó en el descuento para sellar la victoria ante Valencia y afianzarse como máximo artillero europeo, aunque también dejó una imagen de tensión con el cuerpo arbitral que no pasó desapercibida.

Las cámaras captaron el momento en el que el atacante, visiblemente molesto, pidió explicaciones por una decisión arbitral que consideró injusta. Su reacción terminó con una frase contundente en el túnel de vestuarios.

Reclamo por un fuera de juego polémico

La acción ocurrió sobre el final del primer tiempo. Mbappé recibió un balón tras un despeje defensivo y quedó mano a mano, pero el asistente levantó la bandera señalando fuera de juego. El francés no entendía la decisión y de inmediato buscó respuestas.

Durante el descanso se acercó al cuarto árbitro: “¿Cómo puede ser fuera de juego? Te pregunto por una explicación”, reclamó. El juez le respondió que la jugada había sido “muy forzada” en cámara y le pidió hablarla dentro del vestuario. Mbappé aceptó, aunque la conversación no terminó como esperaba.

“Bufones”, la frase que se captó

Ya en el túnel, el delantero volvió a encarar al árbitro para exigirle claridad. “Tú me dices de hablar y no me miras… estoy dentro y no me hablas”, insistió. Al no recibir respuesta, el francés se giró hacia Eduardo Camavinga y soltó, en su idioma: “Bufones, los árbitros”.

No fue el único episodio caliente de la noche. Desde la grada de Mestalla también se escucharon insultos dirigidos al jugador. Mbappé evitó responder y dejó que su actuación hablara por él.

Porque, más allá de la polémica, terminó siendo decisivo, gol en el descuento, victoria blanca y liderato goleador. Una noche intensa, a su estilo.