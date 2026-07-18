Kylian Mbappé volvió a aparecer cuando Francia más lo necesitaba y escribió otro capítulo histórico en la Copa del Mundo. El delantero francés marcó su segundo gol ante Inglaterra en la definición por el tercer puesto del Mundial 2026 y, con esa anotación, pasó a liderar en solitario la tabla de goleadores del torneo con 10 tantos.

Con el partido todavía en juego, Mbappé ya logró una hazaña que parecía inalcanzable: convertirse en el nuevo máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Mbappé vuelve a hacer historia: su doblete ante Inglaterra lo pone como máximo goleador del Mundial

El atacante aprovechó una nueva oportunidad ofensiva de Francia al minuto 65 para descontar y poner el marcador 4-3, en un partido que parecía sentenciado después de una contundente actuación inglesa en la primera parte.

Con ese tanto, Mbappé superó a Lionel Messi, quien suma ocho goles en esta edición del Mundial y aún tiene pendiente disputar la final contra España.

La estrella francesa no solo alcanzó una marca individual, sino que también amplió su legado en la historia de los Mundiales. Con sus dos goles frente a Inglaterra, llegó a 22 anotaciones en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la competición por encima de Messi, que registra 21 tantos.

A falta de la final, Mbappé hizo historia ante Inglaterra: superó a Messi y es el máximo goleador del Mundial

Mbappé ha construido esta impresionante cifra en apenas tres participaciones mundialistas. En Rusia 2018 marcó cuatro goles, en Catar 2022 consiguió ocho y en el Mundial 2026 ya suma 10, confirmándose como uno de los futbolistas más determinantes en la historia del torneo.

Además, el delantero francés alcanzó registros históricos: es el máximo goleador europeo en los Mundiales, supera la barrera de los 20 goles en el certamen y se consolidó como el jugador con más anotaciones en fases de eliminación directa.

También mantiene el récord de goles marcados en finales mundialistas, con cuatro celebraciones entre las ediciones de 2018 y 2022.

Mientras Mbappé continúa rompiendo marcas, Messi conserva su propio legado tras una carrera histórica con Argentina. El capitán de la Albiceleste acumula 21 goles en 32 partidos mundialistas y buscará ampliar esa cifra en la gran final ante España.

Kylian Mbappé (Francia) - 22 goles

Lionel Messi (Argentina) - 21 goles *

Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles