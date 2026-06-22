Mbappé no perdona: marcó ante Irak y mete presión a Messi en la tabla de goleadores

Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras del fútbol mundial. El delantero francés abrió el marcador para Francia frente a Irak en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y alcanzó su tercer gol en el torneo, metiéndose de lleno en la lucha por el liderato de la tabla de goleadores.

La anotación llegó a los 14 minutos del encuentro, cuando el atacante recibió cerca del área, encontró espacio para perfilarse hacia su pierna izquierda y sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero iraquí.

Fue una definición de alta categoría que confirmó el dominio francés en el arranque del compromiso.

Mbappé sigue encendido: marcó ante Irak y se mete en la pelea por el Botín de Oro del Mundial

Mbappé ya había sido el futbolista más peligroso de los primeros minutos. Apenas comenzado el partido estuvo cerca de conectar un disparo de Manu Koné dentro del área y, poco después, volvió a inquietar con un remate desde la banda derecha que pasó cerca del arco rival. Su movilidad y velocidad complicaron constantemente a la defensa iraquí.

El tanto tiene un valor especial para el atacante del Real Madrid. Con esta conquista llegó a tres goles en la presente Copa del Mundo, igualando la línea de Jonathan David, figura de Canadá, y Deniz Undav, referente ofensivo de Alemania. Los tres comparten, por ahora, el segundo lugar de la clasificación de artilleros.

Mbappé vuelve a golpear: tercer gol en el Mundial y acecha a Messi

Por encima de ellos aparece el argentino Lionel Messi, quien lidera la carrera por el Botín de Oro con cinco anotaciones. Sin embargo, el torneo todavía tiene mucho camino por recorrer y Mbappé ha dejado claro que está dispuesto a pelear hasta el final por ese reconocimiento individual.

Además, el francés alcanzó los 15 goles en la historia de los Mundiales, una cifra impresionante para un jugador que aún se encuentra en plena madurez futbolística.

Su capacidad para aparecer en los momentos importantes sigue siendo uno de los mayores argumentos de una selección francesa que aspira a conquistar nuevamente el título mundial.