Mbappé pone a Francia a un paso de las semifinales del Mundial 2026

Francia encontró el premio a su insistencia en el segundo tiempo y abrió el marcador frente a Marruecos gracias a una genialidad de Kylian Mbappé, quien firmó el 1-0 a los 59 minutos con un espectacular remate de media distancia en el duelo correspondiente a los cuartos de final del Mundial de 2026.

Con la ventaja en el marcador, Francia quedó más cerca de asegurar el boleto a las semifinales, mientras Marruecos quedó obligado a adelantar sus líneas en busca del empate para seguir con vida en la Copa del Mundo.

Después de una primera parte en la que el conjunto francés generó numerosas opciones de peligro sin lograr superar al inspirado Yassine Bono, el capitán galo asumió la responsabilidad y desequilibró el compromiso con una acción propia de su categoría.

Kylian Mbappé rompió el cero con un golazo y adelantó a Francia frente a Marruecos

Mbappé recibió el balón fuera del área, acomodó el esférico para su pierna derecha y sacó un potente disparo que viajó con precisión hasta incrustarse en el ángulo superior izquierdo del arco marroquí.

Bono, que hasta ese momento era la gran figura del partido tras realizar cinco atajadas decisivas, se lanzó con todo su esfuerzo, pero nada pudo hacer para evitar uno de los mejores goles del encuentro.

El tanto desató la euforia entre los aficionados franceses y le dio justicia al desarrollo del compromiso, dominado por el equipo europeo desde el pitazo inicial.