Medellín le da la vuelta: motivación para jugar la Copa Libertadores

Independiente Medellín firmó una sólida victoria 2-0 frente a Junior de Barranquilla y dejó buenas sensaciones tanto en el resultado como en el rendimiento colectivo.

Tras el compromiso, el arquero Salvador Ichazo destacó la importancia del triunfo para el grupo y el entorno del equipo.

Fydriszewski sufrió una fuerte caída: obligó a la sustitución

Al minuto 80, Fydriszewski sufrió una fuerte caída tras una falta, que le provocó la salida de su codo izquierdo, obligando a su evacuación inmediata del campo.

La tensión fue evidente, aunque al término del partido se conoció un parte tranquilizador: el delantero fue atendido de inmediato y su brazo logró ser reacomodado, quedando a la espera de exámenes médicos.

Ichazo valoró la propuesta ofensiva del DIM contra Junior en Liga Betplay

“Contento con la victoria, mira todo lo que genera. Somos conscientes de que venimos trabajando bien, pero estos partidos le dan tranquilidad y alegría a todos”, afirmó el guardameta, quien fue pieza clave para mantener el arco en cero.

Ichazo también valoró la propuesta ofensiva del equipo, que volvió a mostrar superioridad en varios tramos del partido. “Generalmente venimos jugando así. A veces se da el resultado, otras no, pero siempre generando y proponiendo. Hoy se reflejó en el marcador, aunque pudo ser más abultado”, explicó.

Más allá del presente en la liga, el portero uruguayo se refirió al reto internacional que se avecina para el DIM, que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo paisa compartirá zona con rivales de peso como Flamengo y Estudiantes de La Plata.

“Es lindo jugar la Libertadores y más vivirla así. Nos motiva mucho enfrentar ese tipo de rivales”, concluyó Ichazo, con la mirada puesta en los desafíos venideros.