Medellín suma baja de peso para 2026 a horas de la final ante Nacional

Washington Aguerre se convirtió en uno de los nombres propios del fútbol colombiano en 2025. El arquero uruguayo no solo fue una de las grandes figuras del Independiente Medellín, sino que terminó erigiéndose como el pilar silencioso de un equipo que recuperó protagonismo a nivel local gracias a su solidez defensiva y a la seguridad que transmitió desde el arco.

Sin embargo, mientras el Poderoso de la Montaña se prepara para cerrar el año con la final de la Copa BetPlay 2025, el futuro del guardameta parece ya escrito y lejos del Atanasio Girardot.

Desde la capital antioqueña se da prácticamente por hecho que Aguerre tiene todo acordado para salir del club al término de la temporada.

A sus 31 años, el portero considera que este es el momento ideal para dar un nuevo paso en su carrera y regresar al fútbol internacional. Según la información que manejan fuentes cercanas al entorno del jugador, el destino está claro: Peñarol de Montevideo, una institución que conoce bien y que lo espera para afrontar la Copa Libertadores 2026.

La campaña de Aguerre en el DIM fue, sencillamente, sobresaliente. Sus atajadas decisivas, la lectura de juego en momentos de presión y su liderazgo en el fondo marcaron la diferencia en partidos clave del calendario.

Medellín encontró en el uruguayo a un arquero confiable, capaz de sostener resultados ajustados y de aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. No es casualidad que su nombre haya sido recurrente en los balances positivos de la temporada y que hoy sea considerado uno de los mejores porteros del año en el rentado local.

En ese contexto, la final de la Copa BetPlay adquiere un significado especial. Este miércoles 17 de diciembre, ante Atlético Nacional, Aguerre podría disputar sus últimos minutos defendiendo el arco rojo. El clásico paisa, cargado de historia y rivalidad, se presenta como el escenario perfecto y a la vez emotivo para una despedida que, aunque no ha sido oficializada por el club, ya se percibe en el ambiente.

Para Peñarol, la llegada de Aguerre representa una apuesta fuerte. El club aurinegro busca reforzarse con futbolistas de experiencia para encarar con ambición la próxima Libertadores, y el arquero cumple con todos los requisitos: recorrido internacional, madurez deportiva y actualidad comprobada.

Además, su conocimiento del fútbol sudamericano y su pasado en Uruguay facilitan una adaptación que se espera inmediata.

En Independiente Medellín, mientras tanto, el posible adiós del guardameta abre interrogantes de cara a 2026. Reemplazar a un arquero que fue determinante no será tarea sencilla, y la dirigencia ya evalúa alternativas para no perder solidez en una posición clave.

No obstante, en el entorno del club también hay gratitud: Aguerre dejó huella con profesionalismo, regularidad y actuaciones que quedarán en la memoria del hincha.

Así, entre la expectativa por un nuevo desafío internacional y la emoción de un cierre de ciclo, Washington Aguerre se prepara para bajar el telón de su etapa en el DIM. Todo indica que la final ante Nacional no solo definirá un título, sino que marcará el final de una historia breve, intensa y exitosa en el fútbol colombiano.