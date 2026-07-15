"Messi consiguió a su favorito": la prensa inglesa estalla por el árbitro de Argentina vs. Inglaterra

La designación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no pasó desapercibida en el Reino Unido.

Horas después de que la FIFA confirmara el nombramiento, varios medios británicos cuestionaron la elección y avivaron la polémica al relacionar al juez con Lionel Messi.

La semifinal, que se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, revive una de las rivalidades más intensas en la historia de las Copas del Mundo. Sin embargo, antes del pitazo inicial, el foco de atención se trasladó al cuerpo arbitral.

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Uno de los periódicos más críticos fue el Daily Mail, que aseguró que Messi había "conseguido lo que quería" con la elección de Elfath. El diario también hizo eco de las teorías de algunos aficionados que consideran que Argentina ha recibido decisiones favorables durante el Mundial 2026.

La publicación recordó que el árbitro estadounidense integró el equipo arbitral de la final del Mundial de Catar 2022 entre Argentina y Francia, aunque en aquella ocasión se desempeñó únicamente como cuarto árbitro.

Además, el medio destacó que Elfath ha dirigido varios encuentros del Inter Miami desde la llegada de Lionel Messi a la MLS, un dato que alimentó las especulaciones entre parte de la afición inglesa.

Otro de los tabloides que reaccionó fue The Sun, que pidió a Inglaterra mantenerse alerta frente al estilo de juego argentino y cuestionó igualmente la designación arbitral.

Escándalo antes de la semifinal: en Inglaterra apuntan contra la FIFA por el árbitro

El periódico consultó al exárbitro de la Premier League Mark Halsey, quien reconoció su sorpresa por la decisión de la FIFA. Según el excolegiado, esperaba que una semifinal de la Copa del Mundo fuera dirigida por un árbitro con una trayectoria más consolidada en el fútbol europeo.

Hasta el momento, Ismail Elfath ha dirigido tres compromisos en el Mundial 2026: el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, la victoria de España 1-0 sobre Uruguay en la fase de grupos y el encuentro en el que Noruega eliminó 2-1 a Brasil.

Ahora tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo cargado de historia, tensión y expectativa. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en un Mundial con un cupo a la gran final en juego, mientras la elección del árbitro ya genera debate mucho antes del inicio del partido.