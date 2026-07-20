La Selección Argentina ya está de regreso en su país luego de la derrota 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, la llegada de la delegación dejó una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados: Lionel Messi no estuvo en el vuelo que trasladó al equipo desde Estados Unidos hasta Buenos Aires.

Aunque la derrota ante España impidió el bicampeonato mundial, el respaldo de los hinchas volvió a quedar en evidencia.

Y aunque Lionel Messi no estuvo presente en el regreso a Buenos Aires, su ausencia obedeció únicamente a una decisión logística tras el cierre del Mundial, mientras el capitán inicia el camino de regreso a sus actividades fuera de la concentración albiceleste.

¿Por qué Lionel Messi no regresó con la Selección Argentina? Así fue el regreso de la 'Scaloneta' tras perder la final del Mundial

El avión especial de Aerolíneas Argentinas aterrizó este lunes en el aeropuerto internacional de Ezeiza con buena parte del plantel y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. No obstante, el capitán albiceleste fue uno de los futbolistas que decidió no regresar junto al resto de la delegación.

La ausencia de Messi no respondió a ningún inconveniente físico ni a una decisión relacionada con su futuro en la selección. Según se informó, el astro argentino optó por permanecer en Estados Unidos, al igual que otros integrantes del plantel que aprovecharon el final del campeonato para viajar directamente hacia los países donde residen o continuar con sus compromisos personales antes de reincorporarse a sus clubes.

Además de Messi, varios jugadores también tomaron rutas distintas, por lo que el vuelo de regreso no contó con la totalidad de los subcampeones del mundo.

La ausencia de Messi en el regreso de Argentina sorprendió a los hinchas: esta fue la razón

En el avión viajaron, entre otros, el entrenador Lionel Scaloni y futbolistas como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel, Nicolás González, Marcos Senesi y Exequiel Palacios.

A su llegada a Ezeiza, los integrantes de la 'Scaloneta' fueron recibidos con una emotiva bienvenida. Una alfombra roja fue instalada junto a la aeronave, mientras la banda del cuerpo de Granaderos del Ejército interpretó la popular canción 'Muchachos', convertida en un símbolo del seleccionado argentino durante los últimos años.

Posteriormente, el grupo se trasladó al predio de la Asociación del Fútbol Argentino en un autobús descapotable. A pesar del frío y la lluvia, cientos de aficionados acompañaron el recorrido con banderas, carteles y fuegos artificiales para agradecer el esfuerzo del equipo.