Messi y un anuncio que ilusiona a toda Colombia: ¿Jugará el mejor de la historia en el país?

La temporada de la MLS llega a su capítulo final con un choque que promete, Inter Miami y Lionel Messi jugarán la gran final de la MLS Cup frente a Vancouver Whitecaps, un duelo que puede coronar el ambicioso proyecto del club rosa. El argentino, que ya revolucionó la liga desde su llegada, está a un paso de levantar su primer título de liga en Estados Unidos, un logro que serviría como sello perfecto a su primera campaña completa en Miami.

El duelo llama la atención global, las tribunas estarán encendidas, los reflectores apuntarán al número 10 y el mundo del fútbol se prepara para saber si la nueva era Messi en Norteamérica se escribe con un trofeo más. Una victoria que no solo sería histórica para Inter Miami, sino también el preámbulo de una noticia que empieza a tomar mucha fuerza en Sudamérica.









Messi y un viaje que ilusiona: Colombia lo espera

Mientras se disputa la final en Estados Unidos, en Colombia crece una expectativa que ya no se puede ocultar. Según informa Juan Felipe Cadavid, Lionel Messi estaría por venir al país en los próximos meses para disputar un partido amistoso. No hay confirmación oficial, no se conocen aún el rival ni la ciudad, pero la posibilidad de que el mejor jugador del mundo pise suelo colombiano ha sacudido las redes y ha puesto a soñar a los aficionados.

Imaginar a Messi jugando en una cancha colombiana, firmando autógrafos y desatando la locura en las tribunas, es una escena que parece cada vez más real. En cualquier momento podría llegar el anuncio, pero ya el simple rumor ha desatado una ola de ilusión, ¿vendrá Messi a jugar contra uno de los grandes de Colombia?





Un cierre de año para soñar

Si Messi levanta la MLS Cup y luego confirma su visita a Colombia, estaríamos hablando de un final de temporada inolvidable. De momento, todos los ojos están puestos en la final… pero en Colombia ya no se contienen los nervios, el sueño de ver a Messi está más vivo que nunca.