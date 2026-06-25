México terminó líder: así se definió el Grupo A del Mundial 2026

México encontró la fórmula para derribar la resistencia de República Checa en el segundo tiempo y, con dos goles en apenas seis minutos y otro en el descuento, encaminó una victoria que confirmó su dominio en el Grupo A del Mundial 2026.

En un Estadio Azteca repleto y volcado con la selección anfitriona, el equipo de Javier Aguirre pasó de la frustración a la celebración gracias a las apariciones de Mateo Chávez y Julián Quiñones.

La primera mitad había sido intensa, pero sin goles. Tanto mexicanos como checos generaron aproximaciones peligrosas, aunque ninguno logró imponer su eficacia en los metros finales. La igualdad sin anotaciones reflejaba un partido cerrado, físico y con pocas concesiones defensivas.

México rompió el cerrojo checo en seis minutos y aseguró una victoria clave en el Azteca

Sin embargo, todo cambió tras el descanso. México regresó al campo con una mayor agresividad ofensiva y encontró rápidamente los espacios que no había tenido durante los primeros 45 minutos.

El marcador se abrió en el minuto 54. Luis Romo, quien había desperdiciado una oportunidad clara apenas unos instantes antes, se reivindicó con una asistencia brillante desde el mediocampo.

El volante observó el desmarque de Mateo Chávez y filtró un pase preciso que dejó al lateral completamente libre. Chávez entendió a la perfección la jugada, ganó la espalda de la defensa y definió con autoridad ante la salida de Matěj Kovář para desatar la euforia en las tribunas.

México aseguró el liderato y dejó definido el Grupo A

El gol golpeó anímicamente a los europeos y México aprovechó el momento. Apenas seis minutos después llegó el segundo tanto. Una acción colectiva encabezada por Gilberto Mora y nuevamente respaldada por el entendimiento de Chávez terminó generando confusión en la zaga checa.

Tras una serie de rebotes y una salvada parcial, Julián Quiñones apareció atento dentro del área para capitalizar un descuido defensivo y enviar el balón al fondo de la red.

Con el 2-0, el conjunto de Aguirre tomó el control absoluto del encuentro. República Checa intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa mexicana sólida y ordenada.

La Selección mexicana logró en el tiempo de descuento un rebote para sentenciar el tercer tanto final, el Tri administró la ventaja y se acercó a un triunfo que fortalece su confianza de cara a la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

Pos. | Selección | PJ | Pts | DG |

1 | México | 3 | 9 | +6

2 | Sudáfrica | 3 | 4 | -1

3 | Corea del Sur | 3 | 3 | -1

4 | Chequia | 3 | 1 | -4