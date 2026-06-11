México vs Sudáfrica hoy: hora, canal y dónde ver el Mundial 2026 en vivo

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, un encuentro que marcará el inicio de la primera edición del torneo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Partido pactado para las 2:00 p. m.

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las emociones del compromiso a través de la señal de YouTube de Deportes RCN, la aplicación del Canal RCN y la transmisión en la señal principal del Canal RCN.

El estadio Azteca de Ciudad de México será el escenario de un duelo cargado de historia. No solo se trata del estreno mundialista de la selección anfitriona, sino también de una reedición del partido inaugural de Sudáfrica 2010, cuando mexicanos y sudafricanos igualaron 1-1 en Johannesburgo.

Para Javier Aguirre, actual seleccionador mexicano, el compromiso representa una oportunidad para romper una estadística que persigue al Tri desde hace décadas. México nunca ha ganado un partido inaugural en una Copa del Mundo. Su balance es de cinco derrotas y dos empates, una marca que el experimentado entrenador espera dejar atrás.

Se juega el primer partido del Mundial 2026: hora y transmisión confirmadas

“Hay que romper la estadística”, afirmó Aguirre durante la conferencia de prensa previa al encuentro, convencido de que el apoyo de los aficionados puede convertirse en un factor determinante para conseguir la victoria.

Del otro lado estará una Sudáfrica que llega con la intención de dar la sorpresa. El técnico Hugo Broos reconoció que sus jugadores deberán afrontar un ambiente hostil en uno de los estadios más emblemáticos del planeta, donde se esperan cerca de 85.000 aficionados apoyando al conjunto local.

“Habrá una gran multitud y no mucho apoyo para Sudáfrica. Tenemos que centrarnos en nuestro juego y no dejarnos influenciar por el ruido”, señaló el estratega belga.

Además del valor simbólico de abrir el campeonato, el partido puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo A. México buscará aprovechar la localía para iniciar con pie derecho su camino mundialista, mientras que Sudáfrica intentará dar el primer golpe de la competencia y sumar puntos clave en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.