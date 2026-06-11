México Vs Sudáfrica: titulares confirmados para el partido inaugural de la Copa del Mundo

Las selecciones de México y Sudáfrica son las encargadas de darle apertura a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 enfrentándose en el duelo inaugural en el estadio Ciudad de México (antes estadio Azteca).

Titular de México Vs Sudáfrica

Javier Aguirre, director técnico de la Selección de México, eligió su alineación titular para el debut en la Copa del Mundo.

Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Raúl Jiménez, Israel Reyes, Julián Quiñones, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez.

Titular de Sudáfrica Vs México en el debut mundialista

Por Sudáfrica, con el belga Hugo Broos, apostó por lo mejor de su plantel.

Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Lyle Foster, Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Iqraam Rayners, Nkosinathhi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon y Jayden Adams

Así llega México a la Copa del Mundo

La selección de México llega a la Copa del Mundo como una de las anfitrionas del certamen y en medio de algunas dudas con respecto al rendimiento de sus jugadores.

Sin embargo, en los últimos amistosos de preparación, el tri goleó a Serbia, derrotó a Australia, venció a Ghana y empató con Bélgica.

Así clasificó Sudáfrica al Mundial

La selección de Sudáfrica clasificó por primera vez a la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que en la edición de 2010 oficializó como anfitriona.

Los Bafana Bafana lideraron su grupo en las Eliminatorias con 18 puntos, luego de cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Sudáfrica superó a Nigeria, que se vio obligado a jugar el repechaje intercontinental.