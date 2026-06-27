México y Ecuador vuelven a cruzarse en un Mundial: así está el historial

México y Ecuador volverán a verse las caras en un partido de eliminación directa. El próximo 30 de junio, ambas selecciones disputarán uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el Estadio Azteca como escenario y un boleto a la siguiente ronda en juego.

Aunque el historial favorece ampliamente al conjunto mexicano, los antecedentes recientes muestran una rivalidad mucho más equilibrada, por lo que el compromiso promete ser uno de los más cerrados de esta fase.

En total, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones a nivel de selecciones mayores. El balance es favorable para el Tri, que registra 14 victorias, mientras que la 'Tri' ecuatoriana ha celebrado en cuatro oportunidades. Los siete encuentros restantes terminaron en empate.

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El dominio mexicano también se refleja en los torneos oficiales. Ambos países se han cruzado seis veces en competencias de este tipo: cinco por Copa América y una en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, cuando el conjunto azteca se impuso por 2-1 en la fase de grupos.

Sin embargo, la historia reciente cuenta otra realidad. El enfrentamiento más reciente terminó igualado 1-1 en un amistoso disputado en Guadalajara durante 2025. Antes de ese compromiso, ambas selecciones empataron 0-0 en la Copa América 2024, mientras que la última victoria de Ecuador llegó en la edición de 2015 de ese mismo torneo, cuando derrotó 2-1 a México.

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En cuanto al presente, el equipo dirigido por Javier Aguirre llega con confianza tras completar una fase de grupos perfecta. El Tri terminó como líder del Grupo A con nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra, impulsado por figuras como Julián Quiñones y Erik Lira.

Ecuador, por su parte, clasificó como tercero del Grupo E y llega motivado tras sorprender con una valiosa victoria sobre Alemania. Con Moisés Caicedo como líder futbolístico, la selección sudamericana buscará romper la historia y eliminar a uno de los equipos con mejor rendimiento en la primera fase del Mundial 2026.