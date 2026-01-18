Después de no ser tenido en cuenta para la Primera División de Argentina por Marcelo Gallardo en River Plate, Miguel Ángel Borja tuvo que buscar nuevos aires. Antes de que se cerrara la confirmación de su nuevo equipo, el delantero cordobés señaló que quería estar cerca de las sedes de la Copa del Mundo para poder estar en el radar de la Selección Colombia.

Vea también:

Con la posibilidad de convocar a 26 jugadores, se abre un espacio para el delantero ex Junior de Barranquilla que firmó contrato con Cruz Azul. Aunque ya se sabía que su destino estaba en México, Miguel Borja regresó a Colombia y se empezó a jugar con su futuro.

Cruz Azul tenía el problema de la inscripción de jugadores extranjeros que imposibilitaban que atacante pudiera ser inscrito. La máquina cementera pudo inscribir a Agustín Palavecino por la salida de Ignacio Rivero que le dio la mano al argentino, pero con el colombiano esperaron a que saliera el polaco Mateusz Bogusz.

Bajo ese panorama, se empezó a abrir la llave para que Miguel Borja sea tenido en cuenta por Cruz Azul en este arranque de la temporada. La idea era poder tenerlo para la tercera fecha ante el Puebla tras perderse la derrota inicial y la victoria en la segunda jornada. ¿Debutará en su nuevo equipo?

BORJA NO LO LOGRÓ: DECISIÓN DE CRUZ AZUL PARA LA TERCERA FECHA

Durante los últimos días, y con la confirmación del regreso de Mateusz Bogusz a la MLS, Miguel Ángel Borja ya recibió el aval de la institución para poder realizar entrenamientos y para acercarse a su debut con la ‘Máquina Cementera’. De hecho, esperaban tenerlo en cuenta para el tercer partido de la temporada frente a Puebla.

En condición de local, podía ser el estreno del ‘Colibrí’ tras las primeras sesiones de entrenamiento en la sede deportiva de Cruz Azul. Sin embargo, ese deseo de tenerlo en esta jornada no fue posible. No apareció en la lista de convocados. ¿Otro problema que alejaba su debut? Pues, aunque no estará dentro de la nómina, acompañará al club en este vital partido para meterse en las primeras posiciones.

Le puede interesar:

De acuerdo con el periodista de TUDN, Adrián Esparza, Miguel Ángel Borja estará en el estadio acompañando a su nuevo equipo. El atacante ex River Plate será espectador de lujo en un palco del recinto deportivo. Además, afirmó que nunca estuvo en riesgo su llegada al club y que se esperaba que solucionaran el tema del cupo de extranjeros.

Cruz Azul decidió que Miguel Borja esté como espectador en el partido de la tercera fecha para que vaya sumando experiencias dentro del club. La primera será ver a sus compañeros en actividad, pero seguramente su debut se acercará en próximas fechas.









¿CUÁNDO SERÍA EL DEBUT DE MIGUEL ÁNGEL BORJA?

Desde finales del año 2025 ya se especulaba con su llegada a México. No obstante, el tema de los extranjeros frenaba toda posibilidad de que el cordobés firmara su contrato con el cuadro cruzazulino. Todo llegó a buen puerto y en los próximos días ya se arregló todo para Miguel Borja.

Lea también:

En esta tercera fecha ante Puebla no alcanzó a ser tenido en cuenta y ahora tendrá una semana larga para poder sumar más sesiones de entrenamiento para poder afianzarse dentro de la nómina titular en las próximas jornadas de la Liga MX. El rentado mexicano entra en un descanso hasta el viernes 30 de enero cuando enfrenten a Juárez en condición de visitante.

Con más entrenamientos y con su adaptación respectiva, Miguel Ángel Borja estaría listo para ser protagonista, ya sea desde el arranque o como suplente en el partido frente al Juárez en la cuarta jornada.