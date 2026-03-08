Milan vs Inter EN VIVO HOY domingo 8 de marzo- Serie A

Llega a su fin una nueva jornada de la Serie A de Italia y los protagonistas de darle un gran cierre serán Milan e Inter de Milán, dos de las escuadras más históricas del fútbol italiano que se miden en un nuevo clásico que servirá para acortar diferencias en la tabla de posiciones.

Inter de Milán llega a este enfrentamiento como líder absoluto de la competencia con 67 unidades y más de 10 partidos en esta competencia en donde no conoce la derrota. Sin embargo, antes de esta fecha el equipo sufrió un duro golpe al quedar eliminado en los playoff de la Champions League frente al F.K. Bodø/Glimt.

Mientras que por el lado del Milan también se afronta una gran inicio de semestre a nivel local, siguiendo de cerca al Inter en la tabla de posiciones, siendo segundo con 57 unidades, quedándose con puesto de Champions para la siguiente temporada, y habiendo caído en solo dos oportunidades.

Milan vs Inter Milán: cómo VER EN VIVO HOY Serie A 8 de marzo

El partido Milan vs Inter Milán por la fecha 28 de la Serie A se disputará este domingo 8 de marzo a partir de las 2:45 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:45

Bolivia y Venezuela: 15:45

