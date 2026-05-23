Millonarios asumió el liderato de su grupo en la Copa BetPlay: así quedó la tabla

Millonarios empató 2-2 frente a Boyacá Chicó en un partido vibrante y cargado de emociones, correspondiente a la fase de grupos de la Copa BetPlay.

El conjunto embajador tuvo momentos de dominio y llegó a estar arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos ante un rival que mostró carácter y efectividad en ataque.

Millonarios dejó escapar la victoria ante Boyacá Chicó

El compromiso comenzó con intensidad desde los primeros minutos. Millonarios intentó imponer condiciones a través de la posesión del balón y la presión alta, mientras que Boyacá Chicó apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas. Esa propuesta le permitió al cuadro boyacense responder cada vez que el equipo capitalino generaba peligro.

El conjunto azul consiguió adelantarse gracias a su capacidad ofensiva y al buen movimiento de sus hombres en ataque. Sin embargo, Boyacá Chicó reaccionó rápidamente y encontró espacios para igualar el encuentro, aprovechando algunas desatenciones defensivas de Millonarios. El trámite se mantuvo abierto y con opciones en ambas áreas durante gran parte del compromiso.

En la segunda mitad, Millonarios volvió a tomar ventaja y parecía encaminarse hacia una nueva victoria en el torneo. No obstante, el equipo visitante mantuvo la intensidad y logró rescatar el empate en los minutos finales, silenciando parcialmente a la afición embajadora.

Millonarios se mantiene líder del Grupo

Con este resultado, Millonarios continúa en el primer lugar del grupo con siete puntos en tres partidos disputados, aunque dejó escapar la posibilidad de ampliar la diferencia sobre sus perseguidores. Llaneros aparece en la segunda posición con seis unidades, mientras que Boyacá Chicó llegó a cinco puntos y sigue en la pelea por la clasificación. Patriotas y Atlético cierran la tabla con dos y un punto, respectivamente.