Auténtico partido de Copa Sudamericana, el ambiente y el marco no podían ser mejor, el Atanasio Girardot vibró con el partido entre Nacional y Millonarios, los dos grandes colombianos se jugaron mucho en un solo partido, casi que el partido del semestre.

¿Gol Puskas? Rodrigo Contreras colgó a David Ospina de Nacional en la Copa Sudamericana

El arranque del partido fue vibrante, Millonarios pegó primero, Rodrigo Contreras luchó, se quedó con la posesión del balón, se sacó un jugador, vio salido al portero David Ospina y no dudó en rematar antes de la mitad de la cancha, al minuto 20 el señor gol, digno de nominación al mejor de la jornada, su tanto se encargó de avivar el encuentro, la visita ganaba 1-0.

Partido con muchas emociones, los locales respondieron, el empate parcial llegó pronto, gol de Nicolás Rodríguez, quien recibió la pelota de Jorman Campuzano y empató el encuentro con un balazo, gran definición al minuto 28 del primer tiempo, el marcador 1-1.

Antes de terminar la primera etapa se desequilibró nuevamente el resultado, al minuto 39 patada de Simón García a Rodrigo Contreras y pena máxima, al minuto 42, Leonardo Castro no perdonó la oportunidad y retomó la ventaja: 2-1, para Millonarios.

La segunda etapa también comenzó cargada con varias situaciones por parte de los locales, ante su gente, Atlético Nacional se iba encima, pero Millonarios tenía las opciones más claras, antes de los quince minutos Lenoardo Castro estrelló una pelota en el larguero, la pelota quieta fue el arma de Nacional.

Millonarios eliminó 1-3 a Nacional en el Atanasio Girardot en la Copa Sudamericana

Faltando quince minutos para concluir el partido llega el golpe para los antioqueños, Rodrigo Contreras marcó doblete y dejó frío al estadio Atanasio Girardot, un contragolpe que Millonarios supo acertar, el delantero aguantó la pelota para luego definir ante la mirada de los defensores antioqueños, 1-3 para los bogotanos.

Sobre los noventa minutos el árbitro dio siete minutos de adición, algunos hinchas del escenario deportivo empezaron a desalojar el recinto, la angustia y la falta de claridad fue la constante de los antioqueños durante todo el partido. Eliminación para el equipo de Diego Arias, jamás se sintieron cómodos, Millonarios firmó una memorable jornada.