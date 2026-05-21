Millonarios recibió ayudas en Copa Sudamericana: cuentas para clasificar a octavos de final

Terminó la Fecha 5 para el Grupo C con la presencia de Millonarios que viajó a Brasil para medirse contra un multicampeón de la Copa Libertadores como lo es Sao Paulo. Los ‘Embajadores’ tenían que sumar de a tres para meterse en la parte alta de la clasificación y con la necesidad de sellar el paso a los octavos de final.

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Sin embargo, en el Estadio MorumBis todo terminó en un empate, pero con grandes muestras de buen fútbol por parte de Millonarios que inquietó a Rafael, portero del Sao Paulo. Dese muy temprano, el elenco paulista pegó primero con gol del referente, Luciano y la visita atacó desesperadamente buscando el empate.

Un error de Diego Novoa puso en problemas al equipo colombiano que no bajó los brazos y en el segundo tiempo marcó el empate con Jorge Cabezas Hurtado. Rodrigo Contreras tuvo la victoria en sus pies en un penal, pero le pegó muy abajo a la pelota y la envió a las nubes brasileñas.

Afortunadamente, las cosas le salieron bien a Millonarios en el cierre de la fecha 5 en el vibrante duelo entre Boston River vs O’Higgins que se vieron las caras en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay.

LAS CUENTAS DE MILLONARIOS TRAS LA VICTORIA DE BOSTON RIVER

Los ojos de Fabián Bustos tenían que estar con el duelo que cerraba la fecha y dejaba todo para la última jornada. Boston River tenía que darles la ayuda a los bogotanos en condición de local frente a O’Higgins y lo consiguieron. Los uruguayos fueron más y se quedaron con la victoria.

Un 3-2 que le sirve a Millonarios. En este momento, el cuadro albiazul es segundo del grupo con ocho unidades, uno menos que Sao Paulo y uno más que O’Higgins. Los chilenos tenían la oportunidad de dejar a los colombianos en la tercera posición y, además, tomar el liderato de la zona.

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Con los resultados, Sao Paulo es líder con nueve puntos, Millonarios segundo con ocho y O’Higgins tercero con siete. Los bogotanos podrían hacer 11 unidades en la última jornada cuando reciban la visita del conjunto austral en el Estadio El Campín. Para clasificar, necesitarán quedarse con la victoria en casa y que los paulistas no superen en el MorumBis al Boston River.

En ese orden de ideas, a Millonarios lo único que le sirve para sellar el paso a los octavos de final es ganar en casa frente a O’Higgins y dependerá de otros resultados en la zona.

MILLONARIOS PODRÍA CLASIFICAR A OCTAVOS DE FINAL POR LOS PLAY-OFFS

Si se llega a terminar la Copa Sudamericana en estos momentos, el elenco ‘Embajador’ estará en Play-Offs de octavos de final midiéndose contra uno de los terceros de la Copa Libertadores. Sin embargo, quieren evitar ese escenario en el que tendrían que jugar otra serie para seguir con vida en el torneo internacional.

Para mantenerse en ese segundo puesto, que, por lo menos les dará opción de seguir con vida en la Copa Sudamericana tendrían que empatar contra O’Higgins en Bogotá y pase lo que pase entre Sao Paulo y Boston River jugarán el repechaje del torneo.

Además, el otro escenario es ganarle a O’Higgins de local y que Sao Paulo supere a Boston River. De esa manera, los paulistas se quedarían con la clasificación directa, mientras que el cuadro colombiano mantendría esa segunda casilla del repechaje de Copa Sudamericana.

EL MENSAJE DE DIEGO NOVOA TRAS EL GOL DE SAO PAULO

Sin duda alguna, ese gol de Sao Paulo fue inesperado por la floja respuesta que tuvo Diego Novoa ante el disparo de Luciano. El arquero bogotano puso las manos y la pelota se coló en la meta albiazul. Novoa escribió en sus redes sociales que, “siento mucho lo que pasó me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justificar esa jugada”.

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Posteriormente, agregó que, “en mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezclas tus sentimientos duele mucho más. Le pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos y de paso les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego por poco y nos llevamos la victoria. Los admiro y jamás duden de mi entrega. Estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores. Hoy tuve un error y me duele mucho que pasará en este juego tan importante. Una vez más mil y mil disculpas”.