Millonarios se pasea en el Pascual Guerrero: los goles para clasificar primero en la Copa

Millonarios firma una presentación contundente en el estadio Pascual Guerrero y golea, parcialmente, 5-0 a Atlético FC en la última jornada de la fase de grupos de la Copa, resultado que le permitió asegurar el liderato de su zona y cerrar el semestre con una sonrisa tras semanas marcadas por la frustración internacional.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por David González mostró una actitud ofensiva y asumió el control de las acciones. Aunque en los primeros minutos le costó generar profundidad, logró abrir el marcador rápidamente gracias a Rodrigo Contreras. A los cuatro minutos, el delantero argentino apareció en el área para definir tras un pase rastrero desde la banda derecha y poner el 1-0.

El gol golpeó anímicamente a Atlético FC, que nunca logró recuperarse. Los locales lucieron imprecisos y sin respuestas ante la presión constante de los embajadores, que dominaron la posesión y aprovecharon cada espacio concedido por la defensa rival.

La superioridad azul se reflejó nuevamente en el marcador a los 20 minutos. Julián Angulo protagonizó una de las mejores jugadas de la noche al combinar velocidad, técnica y precisión. El extremo realizó una pared, dejó atrás a su marcador con un amague y definió con categoría ante el portero David Agudelo para ampliar la ventaja.

Cinco minutos después llegó el tercero. Leonardo Castro apareció en el área para conectar de cabeza y confirmar el amplio dominio visitante. Con el 3-0 antes de la media hora, el encuentro parecía sentenciado.

Sin embargo, Millonarios no bajó la intensidad. A los 32 minutos volvió a golpear por intermedio de Castro. La acción nació nuevamente por el sector izquierdo de la defensa local, donde Julián Angulo llegó hasta la línea de fondo y envió un centro preciso que el goleador embajador transformó en el 4-0 definitivo.

La goleada 5-0 se confirmó gracias a Angulo, el argentino Contreras sirvió de asistidor.