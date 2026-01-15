Millonarios, sólido contra Boca: “No estamos acostumbrados a la línea de cinco”

Falcao ingresó al minuto 65, el tigre, identificado con los colores de River Plate, fue silbado por toda la parcialidad xeneize. El partido fue plano y con pocas emociones, Zeballos no pudo contra De Amores, en el tiempo de descuento el portero uruguayo que se quedó con una pena máxima que pudo desequilibrar el resultado final: 0-0 en La Bombonera.

Millonarios vivió un gran partido contra Boca Juniors, a pesar de competir contra un equipo superior en cuanto a plantilla e individualidades, el equipo logró plantarse muy bien en La Bombonera, y por la Copa Miguel Ángel Russo tuvieron un primer tiempo aceptable, sacando el cero, a pesar de tener uno que otro susto.

El equipo albiazul no mostró mucho en la ofensiva, los ataques fueron muy limitados, siempre bien controlados por una defensa alta y escalonada de Boca, David Silva fue líder, Álex Castro y Moreno Paz acompañaron.

La segunda parte el equipo argentino se fue encima del colombiano, el recién ingresado Alarcón se vio bastante inquieto, los bogotanos se dedicaron a controlar el ritmo del partido. El equipo colombiano encontró en Rodrigo Ureña, su más reciente incorporación, un jugador fundamental en la mitad de la cancha, su carácter fue importante para sacar en algunas ocasiones al equipo del ahogo.

Carlos Darwin Quintero ingresó para la segunda etapa, junto a Beckham Castro le dieron un poco más de salida, se soltaron un poco más, Boca no podía mantener el acelerador todo el tiempo, y los colombianos intentaban sacar a Millonarios de su férrea faceta defensiva.

Sebastián Valencia, el lateral que llegó en diciembre proveniente de Fortaleza fue el primero en acercarse a Marchesín, al minuto 62, una aproximación para el registro, esto, minutos antes del ingreso, y del reestreno de Falcao García con el cuadro azul.

Boca tuvo el gol, De Amores nada podía hacer porque el palo salvaba al equipo embajador, Merentiel con soberbio disparo de pierna izquierda reventó el travesaño, los bogotanos mantenían la igualdad. El milagro llegó al final, una pena máxima no pudo ser castigada por los argentinos, el charrúa De Amores se vistió de héroe para sacar un empate de Millonarios contra los xeneizes.

Jorge Arias expuso el dilema táctico

El defensor central Jorge Arias, quien ingresó al encuentro en la segunda etapa habló al término del partido, el jugador hizo referencia al esquema que se utilizó contra Boca, en comparación con el que se intentó contra River: “Una línea de cinco que no estamos acostumbrados, prácticamente el profe la implantó este año, la línea de 4 es lo que estamos acostumbrados, con el correr de los partidos se irá corrigiendo".

Torres probó una nueva defensa

Contra River Plate, en Asunción, tuvieron un cambio de esquema, el equipo dirigido por Hernán Torres optó por tres defensores centrales, laterales largos para formar una línea de cinco en el fondo, tres hombres en la mitad del campo y dos atacantes.

Contra Boca se probaron algunos jugadores nuevos, y aunque los nombres fueron nuevos: Martin, Mosquera, Moreno Paz y Valencia; el experimentado entrenador decidió volver a esquema con el que el equipo ha venido trabajando, el juego fluyó un poco más, y ante la presión del rival, el doble pívot permitió una mejor salida desde el fondo.