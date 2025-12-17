¿Millonarios vs Nacional en Sudamericana? Cuando es el sorteo

La Liga BetPlay llegó a su final con la consagración de Junior de Barranquilla y con ello, quedaron definidos los cupos de Colombia para los torneos internacionales del próximo año. Mientras el campeón aseguró su lugar en la Copa Libertadores, otros clubes miran hacia la Copa Sudamericana como su gran objetivo continental en 2026.

En ese escenario, Atlético Nacional quedó confirmado como participante de la Sudamericana, sin importar su posición en la reclasificación o el desenlace de la final de la Copa BetPlay. De esta manera, el conjunto verdolaga acompañará a Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga como representantes del fútbol colombiano en el segundo torneo más importante de la Conmebol.

Lea también Nacional estaría a punto de vender a una estrella por... 6 millones de dólares

¿Puede haber clásico colombiano en la Sudamericana?

La respuesta es sí. El formato de la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026 trae enfrentamientos entre equipos del mismo país a partido único, con un cupo en juego a la fase de grupos.

En el caso de Colombia, podrían darse tres clásicos atractivos, Nacional vs. Millonarios, Nacional vs. América o América vs. Millonarios. Atlético Bucaramanga, por su parte, enfrentará obligatoriamente a uno de los tres grandes en esta ronda preliminar, lo que garantiza un duelo exigente desde el arranque del torneo.

Lea también Sorpresa en Millonarios; club europeo lanzó oferta por una de sus joyas

Fecha, hora y transmisión del sorteo

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, en la sede de la Conmebol. Allí se definirán los emparejamientos y las localías de los partidos que otorgarán los cupos a la fase de grupos.

La ceremonia comenzará a las 10:00 a.m. (hora colombiana) y contará con transmisión en vivo a través de ESPN y DSports, canales que llevarán todos los detalles de un sorteo que podría regalar un clásico colombiano en el plano internacional desde el inicio de la competencia