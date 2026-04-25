Minnesota toma decisión de última hora con James Rodríguez: es inminente

James Rodríguez vuelve a ser protagonista en la MLS. El mediocampista y capitán de la Selección Colombia aparece como titular en la formación inicial de Minnesota United para el compromiso de este sábado frente a Los Angeles FC, correspondiente a la jornada 10 de la temporada regular.

James Rodríguez, titular con Minnesota United en duelo clave ante LAFC

El mediocampista es el encargado de liderar la zona creativa del equipo y comandar el ataque desde la mitad del campo. Ubicado detrás de los delanteros Tani Oluwaseyi Yeboah y Kelvin Yeboah, James tendrá la responsabilidad de manejar los tiempos del partido y generar opciones ofensivas en el Allianz Field de Saint Paul.

La presencia del capitán de la selección Colombia confirma la confianza plena del cuerpo técnico en su experiencia y talento para partidos de alta exigencia. Desde su llegada al club, James se ha convertido en una de las principales referencias futbolísticas y mediáticas del campeonato.

Minnesota United buscará aprovechar la localía ante un rival competitivo como LAFC, mientras James intentará marcar diferencia con su visión de juego, pelota quieta y capacidad para asistir. Una nueva oportunidad para que el colombiano siga brillando en Estados Unidos.