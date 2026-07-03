Modric explotó tras la eliminación: "Si hubiera sido al revés, el VAR nunca intervenía"

La eliminación de Croacia a manos de Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una profunda sensación de injusticia en el combinado balcánico.

La derrota por 2-1 en Toronto quedó marcada por la anulación de un gol en el tiempo suplementario que habría significado el empate y forzado la prórroga. Al finalizar el encuentro, el capitán Luka Modric descargó toda su frustración contra el arbitraje y el sistema VAR.

El mediocampista croata cuestionó la explicación del árbitro noruego Espen Eskas, quien invalidó el tanto tras la intervención del videoarbitraje por un supuesto toque previo de Igor Matanovic sobre el balón.

Luka Modric explotó contra el VAR tras la eliminación de Croacia: "Merecíamos mucho más"

"El árbitro dijo que tocó el balón en el gol que nos anularon. Hemos visto las repeticiones y en ninguna se ve que tocase el balón. Si no lo tocó, no es fuera de juego", afirmó Modric.

El veterano volante insistió en que Croacia fue superior durante largos pasajes del partido y consideró que el desenlace fue profundamente injusto.

"Merecíamos mucho más. Algunas cosas no nos salieron bien. Si la situación hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido", aseguró.

Modric también reiteró su histórica oposición al uso del videoarbitraje y criticó la forma en la que, según él, se está aplicando en el fútbol actual.

"Dije desde el principio, cuando se introdujo el VAR, que no me gustaba. Es útil para algunas cosas, pero se está usando de manera incorrecta o selectiva. El VAR solo debería intervenir si se trata de un error claro al 200%"**, señaló.

Modric habló del impacto emocional que generan este tipo de decisiones en los futbolistas

El capitán croata fue igualmente crítico con el penalti que permitió a Portugal mantenerse en el partido y aseguró que esa acción nunca debió sancionarse."

El incidente de hoy nunca fue un penalti. Ambos se estaban agarrando y ambos cayeron. No puedes decidir un partido así con un penalti como ese", sostuvo.

"Estas cosas me frustran porque deciden el destino de las personas. Afectan tus emociones después de todo lo que sacrificas y por lo que luchas. Tenemos jugadores jóvenes que están saliendo y luego pasa algo como esto. Duele, especialmente porque siempre parece ir en nuestra contra. Aun así, no lo usaremos como excusa", concluyó.

La controversia trascendió las declaraciones del capitán. La prensa croata calificó la eliminación como un "robo", mientras que la FIFA explicó que los sensores instalados en el balón detectaron un leve contacto de Matanovic antes del gol anulado, argumento utilizado por el VAR para confirmar el fuera de juego. Pese a esa explicación, el debate sigue abierto y la eliminación de Croacia ya figura entre las acciones arbitrales más discutidas del Mundial 2026.