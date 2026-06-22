Mohamed Salah apareció y cambió todo: golazo para la remontada de Egipto ante Nueva Zelanda

Egipto encontró a su gran figura en el momento indicado. Mohamed Salah apareció al minuto 67 para marcar el gol de la remontada ante Nueva Zelanda y poner el 2-1 en un partido que parecía complicado para el conjunto africano en el Mundial 2026.

Después de comenzar perdiendo y sufrir durante buena parte del encuentro, Egipto reaccionó en el segundo tiempo con la jerarquía de sus referentes.

El empate de Mostafa Ziko al minuto 58 cambió por completo el desarrollo del partido y devolvió la confianza a un equipo que empezó a encontrar más espacios en ataque.

Mohamed Salah apareció para darle la vuelta al partido: Egipto remontó ante Nueva Zelanda

Con el marcador igualado, Mohamed Salah tomó protagonismo y comenzó a generar peligro en campo contrario. El delantero egipcio se mostró más participativo, encontró espacios en la defensa neozelandesa y terminó siendo determinante en la jugada que cambió la historia del compromiso.

La acción del segundo gol nació de una combinación con Mostafa Ziko dentro del área. Salah recibió el balón, se acomodó ante la marca rival y sacó un potente disparo con dirección al palo derecho del arquero Max Crocombe, quien no pudo evitar la caída de su portería.

El tanto desató la celebración de los aficionados egipcios y confirmó la reacción de una selección que había estado contra las cuerdas tras el gol inicial de Finn Surman para Nueva Zelanda en el primer tiempo.

Antes de la remontada, Egipto había tenido dificultades para encontrar claridad ofensiva. Incluso, en el inicio de la segunda parte, Mohamed Salah no lograba conectarse con el juego y el equipo africano parecía quedarse sin ideas frente a una defensa ordenada.

Sin embargo, el empate de Ziko abrió el camino y permitió que el máximo referente egipcio apareciera con toda su calidad. En apenas nueve minutos, Egipto pasó de estar abajo en el marcador a tomar ventaja gracias a sus dos grandes protagonistas.

Con el 2-1, la selección africana tomó el control emocional del partido y dejó a Nueva Zelanda obligada a buscar una reacción en los minutos finales.