Mónaco Vs PSG EN VIVO 17 de febrero: hora y cómo la Champions League

Mónaco recibe este martes 17 de febrero a París Saint Germain en el Estadio Luis II en el partido de ida de la ronda de los playoffs en la UEFA Champions League.

El equipo del principado afronta el compromiso, después de haber terminado en la posición 21 la fase de la liga con dos victorias, cuatro empates y dos derrotas que le permitieron sumar 10 puntos.

Por otro lado, París Saint Germain no logró la clasificación directa a los octavos de final y finalizó la ronda de la liga en la undécima casilla con cuatro celebraciones, dos empates y dos derrotas que le permitieron llegar a 14 unidades.

El duelo entre clubes franceses genera gran expectativa, ya que PSG no ha demostrado el mejor rendimiento en la temporada 2025/2026, teniendo en cuenta que se ubica en la segunda posición en la Ligue 1 con 51 puntos.

Mónaco se ha enfocado en la Champions League, ya que su actuación en la Ligue 1 no ha sido la mejora al ubicarse octavo con 31 puntos.