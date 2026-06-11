Mundial 2026: cuáles son los 16 estadios que recibirán los partidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo será organizado por tres países, Estados Unidos, México y Canadá, y contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, una cifra récord que se distribuirá en 16 estadios de Norteamérica.

Estados Unidos asumirá el mayor protagonismo con 11 sedes y 78 encuentros. Allí se disputarán todas las fases definitivas desde los cuartos de final y también la gran final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, un escenario con capacidad para 82.500 espectadores.

Entre los estadios estadounidenses destacan el AT&T Stadium de Dallas, el de mayor aforo del torneo con 94.000 asientos; el Hard Rock Stadium de Miami, que albergará el partido por el tercer lugar; y el SoFi Stadium de Los Ángeles, considerado uno de los complejos deportivos más modernos y costosos del mundo.

También forman parte del recorrido mundialista los estadios de Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, Filadelfia, Seattle y Santa Clara.

México, por su parte, aportará tres escenarios emblemáticos. El histórico Estadio Azteca será nuevamente protagonista al recibir el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Con capacidad para más de 83.000 aficionados, el recinto capitalino se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo, tras haber sido sede de los actos de apertura en 1970 y 1986.

El país azteca también contará con el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara, que recibirán varios encuentros de la fase de grupos, entre ellos la Selección Colombia contra Congo.

Canadá completará el mapa del Mundial con dos sedes. El BC Place de Vancouver albergará varios compromisos de la selección local, mientras que el BMO Field de Toronto será el estadio más pequeño del torneo. Para cumplir con las exigencias de la FIFA, el escenario fue ampliado especialmente para la competición.

Con estadios de última generación, escenarios históricos y ciudades apasionadas por el fútbol, el Mundial 2026 promete una experiencia sin precedentes.